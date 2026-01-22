EKPSS kura ve tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 EKPSS tercih sonuç sorgulama ekranı

Engelli kamu memuru alımı için gerçekleşen EKPSS tercihlerinin ardından, tercih sonuçları pek çok adayın gündemine geldi. Geçen yıl başvurular 27 Ocak'ta son bulmuş sonuçlar 12 Şubat'ta erişime açılmıştı. Peki, 2026 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte ÖSYM 2026 EKPSS tercih sonuç sorgulama ekranı.
EKPSS KURA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurmadı. Ancak geçen yıl 27 Ocak'ta son bulan başvuruların ardından sonuçlar 12 Şubat'ta erişime açılmıştı.
Bu bilgiler ışığında 2026 EKPSS tercih sonuçlarının 4 Şubat'ta açıklanması bekleniyor.
EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?
Adaylar, EKPSS yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmî sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlara, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak ÖSYM sonuç ekranından erişim sağlanacak.
2026 EKPSS yerleştirme sonuçlarının şubat ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.
EKPSS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır.
Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS’de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
