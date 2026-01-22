MSB KURA SONUÇLARI SIRALI İSİM LİSTESİ 2026: 109 memur, 1349 sözleşmeli personel alınacak! MSB 1.113 işçi alımı kura sonucu açıklandı mı, isim listesi ne zaman açıklanır?

Milli Savunma Bakanlığı’nın 1113 sürekli işçi alımı için düzenlediği kura çekimi bugün saat 10.00 itibarıyla noter huzurunda başladı. Kura sonucunda sınava katılmaya hak kazanan adaylar, MSB’nin resmi personel temin adresi üzerinden ilan edilecek.
MSB KURA ÇEKİMİ BAŞLADI
MSB 1113 sürekli işçi alımı kura çekimi 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da başladı. İş güvenliği uzmanı, uçak kaporta bakım-onarım personeli, uçak motor ve sistemleri bakım-onarım görevlisi, tekneci, motorcu, kaynakçı, terzi ve elektronikçi gibi farklı branşlarda istihdam edilecek işçiler, kura yöntemiyle belirlenecek. Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) noter huzurunda gerçekleştiriliyor.
KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kura sonucunda sınava girmeye hak kazanan aday listesi, personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayımlanacak. Duyuru tebliğ niteliğinde olacak, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacak.