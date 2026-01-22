MSB KURA SONUÇLARI SIRALI İSİM LİSTESİ 2026: 109 memur, 1349 sözleşmeli personel alınacak! MSB 1.113 işçi alımı kura sonucu açıklandı mı, isim listesi ne zaman açıklanır?

MSB'nin 1113 sürekli işçi alımı için kura çekimi 21 Ocak 2026 Çarşamba (bugün) saat 10.00 itibarıyla başladı. Noter huzurundaki çekilişin ardından sınava girecek aday listesi personeltemin.msb.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Milli Savunma Bakanlığı, bünyesinde görevlendirilmek üzere 1113 sürekli işçi alımı kapsamında kura çekimi başladı. Çekiliş 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da Ankara Çankaya'daki Personel Temin Daire Başkanlığında noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Kura sonucunda sınava girmeye hak kazanan asil ve yedek adaylar gün içinde MSB'nin personeltemin.msb.gov.tr adresinden duyurulacak.

MSB PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ