Kıdem tazminatı tavanı değişti, tablo yenilendi! 1-10-20 yıla liste liste 2026 yeni tablo açıklandı

Kıdem tazminatı tavanı, 2026 Ocak dönemiyle birlikte memur maaşlarına yapılan zam doğrultusunda yeniden belirlendi. Memurlara uygulanan yüzde 18,6’lık artış, tazminat tavanına da doğrudan yansıdı.
Ocak ve temmuz aylarında güncellenen kıdem tazminatı tavanında 2026 yılı için ilk artış gerçekleşti. Memur maaş zammına paralel yapılan düzenleme ile tazminat üst sınırı yükseltildi.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI OCAK 2026’DA YÜKSELDİ
Her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirlenen kıdem tazminatı tavanı, 2026 Ocak döneminde yukarı yönlü güncellendi. Memur maaşlarına yapılan yüzde 18,6’lık artış, kıdem tazminatı tavanına da bire bir yansıtıldı. Buna ek olarak uygulanan 1.000 liralık seyyanen artış da hesaplamaya dahil edildi.
TAZMİNAT HESABI BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİ
Yapılan düzenleme sonrası kıdem tazminatı tavanı 53 bin 919 liradan 64 bin 948 liraya yükseldi. Böylece tavan tutarda yaklaşık 11 bin liralık artış oluştu. Bu artış, hem düşük maaşlı çalışanların hem de yüksek ücretlilerin alacağı tazminat tutarlarını doğrudan etkiledi.
EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK TAZMİNAT ARTTI
Damga vergisi kesintisi sonrası hesaplamalara göre; asgari ücretle çalışan bir işçinin bir yıllık net kıdem tazminatı 25 bin 808 liradan 32 bin 779 liraya çıktı. Bir yıllık fark yaklaşık 7 bin lirayı buldu.
Tavan üzerinden ödenecek en yüksek net bir yıllık kıdem tazminatı ise 53 bin 510 liradan 64 bin 455 liraya yükseldi. Bu artışla birlikte üst sınırda yaklaşık 11 bin liralık ek ödeme oluştu.
YILLARA GÖRE TAZMİNAT TUTARI BÜYÜDÜ
Brüt maaşı 33 bin 30 lira olan bir çalışanın kıdem tazminatı;
• 1 yılda 32 bin 779 lira,
• 10 yılda 327 bin 793 lira,
• 20 yılda 655 bin 586 liraya ulaştı.
Brüt maaşı 50 bin lira olan bir çalışanın 20 yıllık kıdem tazminatı ise yaklaşık 992 bin lirayı aştı. Tavan ücret üzerinden çalışanlarda bu rakam 20 yıl için 1 milyon 289 bin liraya kadar çıktı.
KESİNTİ SADECE DAMGA VERGİSİ
Kıdem tazminatından yalnızca damga vergisi kesiliyor. Bunun dışında kredi, haciz veya başka bir borç nedeniyle kesinti yapılması mümkün değil. İşverenin işçinin onayı olmadan tazminatı taksitler halinde ödemesi de yasal olarak yasak.
GAZETECİLER İÇİN TAVAN SINIRI UYGULANMIYOR
Basın mesleğinde çalışanlar için kıdem tazminatında tavan sınırlaması bulunmuyor. Gazeteciler, çalıştıkları her yıl için brüt maaşları kadar tazminat alabiliyor. Ancak tavanı aşan kısım ücret sayıldığı için gelir vergisine tabi tutuluyor.
YIPRANMA PAYI HANGİ MESLEKLERİ KAPSIYOR?
Ağır ve riskli işlerde çalışanlara tanınan fiili hizmet süresi zammı, erken emeklilik imkânı sağlıyor. Madenciler, sağlık çalışanları, gazeteciler, itfaiyeciler ile cam ve boya sanayinde çalışanlar bu kapsamda yer alıyor.
FİİLİ ÇALIŞMA VE DOĞRU BİLDİRİM ŞART
Yıpranma payından yararlanabilmek için ilgili işin fiilen yapılması gerekiyor. Aynı sektörde idari görevde bulunanlar bu haktan faydalanamıyor. Ayrıca SGK’ya yapılan bildirimin doğru meslek koduyla yapılması büyük önem taşıyor. Aksi halde yıpranma payı hakkı kaybedilebiliyor.