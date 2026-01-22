Yeni Şafak
Altın rekordan çekildi! Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 22 Ocak güncel altın fiyatları

08:5622/01/2026, Perşembe
Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatlarında düşüş gözlemleniyor. Altın fiyatları ABD Başkanı Trump'ın Grönland krizini yumuşatan açıklamaları sonrası rekordan çekildi. Dün 4888 dolarla rekor kıran spot altın yüzde 0,6 düşüşle 4797 dolara geriledi. İşte 22 Ocak Perşembe günü güncel altın fiyatları.

Altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Dün tüm zamanların rekorunu kıran altın fiyatları; ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir ''anlaşma çerçevesi'' oluşturduklarını ve Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini durdurduğunu açıklaması sonrası geri çekildi. 

Altın düştü mü?


Altın fiyatları ABD Başkanı Trump'ın Grönland krizini yumuşatan açıklamaları sonrası düşüşe geçti.

İşte 22 Ocak 2026 Perşembe gününe ilişkin altın piyasasında son rakamlar...

GRAM ALTIN FİYATI


Alış: 6.677,0660

Satış: 6.677,9570


ALTIN/ONS DOLAR FİYATI


Alış: 4.796,25

Satış: 4.797,21


ÇEYREK ALTIN FİYATI


Alış: 10.683,3100

Satış: 10.918,4600


CUMHURİYET ALTINI FİYATI


Alış: 42.732,9500

Satış: 43.540,7300


TAM ALTIN FİYATI


Alış: 44.240,00

Satış: 44.642,00


YARIM ALTIN FİYATI


Alış: 21.306,30

Satış: 21.843,54


ATA ALTIN FİYATI


Alış: 45.461,30

Satış: 46.603,59


14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI


Alış: 3.751,46

Satış: 4.951,88


22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI


Alış: 6.191,61

Satış: 6.486,59


#altın
#gram altın
#ons altın
#altın fiyatları
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
