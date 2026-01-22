Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatlarında düşüş gözlemleniyor. Altın fiyatları ABD Başkanı Trump'ın Grönland krizini yumuşatan açıklamaları sonrası rekordan çekildi. Dün 4888 dolarla rekor kıran spot altın yüzde 0,6 düşüşle 4797 dolara geriledi. İşte 22 Ocak Perşembe günü güncel altın fiyatları.
Altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Dün tüm zamanların rekorunu kıran altın fiyatları; ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir ''anlaşma çerçevesi'' oluşturduklarını ve Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini durdurduğunu açıklaması sonrası geri çekildi.
Altın düştü mü?
Altın fiyatları ABD Başkanı Trump'ın Grönland krizini yumuşatan açıklamaları sonrası düşüşe geçti.
İşte 22 Ocak 2026 Perşembe gününe ilişkin altın piyasasında son rakamlar...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.677,0660
Satış: 6.677,9570
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.796,25
Satış: 4.797,21
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.683,3100
Satış: 10.918,4600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 42.732,9500
Satış: 43.540,7300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 44.240,00
Satış: 44.642,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.306,30
Satış: 21.843,54
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 45.461,30
Satış: 46.603,59
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.751,46
Satış: 4.951,88
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.191,61
Satış: 6.486,59