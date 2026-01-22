Altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Dün tüm zamanların rekorunu kıran altın fiyatları; ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir ''anlaşma çerçevesi'' oluşturduklarını ve Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini durdurduğunu açıklaması sonrası geri çekildi.