Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde kaçıncı sırada, puanı kaç? Atletico Madrid maçı sonrası puan tablosu netleşti

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde kaçıncı sırada, puanı kaç? Atletico Madrid maçı sonrası puan tablosu netleşti

23:0321/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda yoluna devam eden Galatasaray, Atletico Madrid maçı öncesi puan tablosundaki konumuyla gündemde. Son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından sarı-kırmızılı ekip bu akşam RAMS Park’ta oynanan kritik karşılaşmadan 1-1'lik skor ile ayrıldı. Peki Galatasaray'ın bu sonuç ile puanı kaç oldu? Kaçıncı sırada? İşte güncel tablo.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda temsilcimiz Galatasaray, 7. hafta maçında Atletico Madrid ile sahasında karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, İstanbul’da Atletico Madrid ile oynadığı mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından ise futbolseverler Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi puanını araştırmaya başladı. İşte güncel puan durumu.


Şampiyonlar Ligi puan durumu ve sıralama

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puanını 10'a yükseltti.


Atletico Madrid maçına kadar 6 haftada 3 galibiyet, 3 yenilgisi bulunan Galatasaray, bu sezon "Devler Ligi"nde ilk kez berabere kaldı.


Mücadeleye 9 puanla giren sarı-kırmızılı ekip, aldığı beraberlikle puanını 10'a taşıdı. Atletico Madrid ise puanını 13'e çıkardı.



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi puan durumu (7. hafta)


1-Arsenal – 21 puan


2-Real Madrid – 15 puan


3-Bayern Münih – 15 puan


4-Tottenham – 14 puan


5-PSG – 13 puan


Sporting Lizbon – 13 puan


Manchester City – 13 puan


Atletico Madrid – 13 puan


Atalanta – 13 puan


Inter – 12 puan


Liverpool – 12 puan


Borussia Dortmund – 11 puan


Newcastle United – 10 puan


Chelsea – 10 puan


Barcelona – 10 puan


Galatasaray – 10 puan


Karabağ – 10 puan


Marsilya – 9 puan


Juventus – 9 puan


Leverkusen – 9 puan


Monaco – 9 puan


PSV – 8 puan


Olympiakos – 8 puan


Napoli – 8 puan


Kopenhag – 8 puan


Club Brugge – 7 puan


Bodø/Glimt – 6 puan


Benfica – 6 puan


Pafos – 6 puan


Union Saint-Gilloise – 6 puan


Ajax – 6 puan


Athletic Bilbao – 5 puan


Eintracht Frankfurt – 4 puan


Slavia Prag – 3 puan


Villarreal – 1 puan


Kairat – 1 puan

#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#uefa şampiyonlar ligi
#atletico madrid
#puan tablosu
#şampiyonlar ligi puan durumu
#galatasaray atletico madrid
#uefa
#Galatasaray şampiyonlar ligi puanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Aston Villa maçı şifresiz kanalda mı? İşte yayın bilgileri