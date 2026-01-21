Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde kaçıncı sırada, puanı kaç? Atletico Madrid maçı sonrası puan tablosu netleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda yoluna devam eden Galatasaray, Atletico Madrid maçı öncesi puan tablosundaki konumuyla gündemde. Son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından sarı-kırmızılı ekip bu akşam RAMS Park’ta oynanan kritik karşılaşmadan 1-1'lik skor ile ayrıldı. Peki Galatasaray'ın bu sonuç ile puanı kaç oldu? Kaçıncı sırada? İşte güncel tablo.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda temsilcimiz Galatasaray, 7. hafta maçında Atletico Madrid ile sahasında karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, İstanbul’da Atletico Madrid ile oynadığı mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından ise futbolseverler Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi puanını araştırmaya başladı. İşte güncel puan durumu.
Şampiyonlar Ligi puan durumu ve sıralama
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puanını 10'a yükseltti.
Atletico Madrid maçına kadar 6 haftada 3 galibiyet, 3 yenilgisi bulunan Galatasaray, bu sezon "Devler Ligi"nde ilk kez berabere kaldı.
Mücadeleye 9 puanla giren sarı-kırmızılı ekip, aldığı beraberlikle puanını 10'a taşıdı. Atletico Madrid ise puanını 13'e çıkardı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.
Şampiyonlar Ligi puan durumu (7. hafta)
1-Arsenal – 21 puan
2-Real Madrid – 15 puan
3-Bayern Münih – 15 puan
4-Tottenham – 14 puan
5-PSG – 13 puan
Sporting Lizbon – 13 puan
Manchester City – 13 puan
Atletico Madrid – 13 puan
Atalanta – 13 puan
Inter – 12 puan
Liverpool – 12 puan
Borussia Dortmund – 11 puan
Newcastle United – 10 puan
Chelsea – 10 puan
Barcelona – 10 puan
Galatasaray – 10 puan
Karabağ – 10 puan
Marsilya – 9 puan
Juventus – 9 puan
Leverkusen – 9 puan
Monaco – 9 puan
PSV – 8 puan
Olympiakos – 8 puan
Napoli – 8 puan
Kopenhag – 8 puan
Club Brugge – 7 puan
Bodø/Glimt – 6 puan
Benfica – 6 puan
Pafos – 6 puan
Union Saint-Gilloise – 6 puan
Ajax – 6 puan
Athletic Bilbao – 5 puan
Eintracht Frankfurt – 4 puan
Slavia Prag – 3 puan
Villarreal – 1 puan
Kairat – 1 puan