Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde kaçıncı sırada, puanı kaç? Atletico Madrid maçı sonrası puan tablosu netleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda yoluna devam eden Galatasaray, Atletico Madrid maçı öncesi puan tablosundaki konumuyla gündemde. Son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından sarı-kırmızılı ekip bu akşam RAMS Park’ta oynanan kritik karşılaşmadan 1-1'lik skor ile ayrıldı. Peki Galatasaray'ın bu sonuç ile puanı kaç oldu? Kaçıncı sırada? İşte güncel tablo.

1 /6 UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda temsilcimiz Galatasaray, 7. hafta maçında Atletico Madrid ile sahasında karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, İstanbul’da Atletico Madrid ile oynadığı mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından ise futbolseverler Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi puanını araştırmaya başladı. İşte güncel puan durumu.

Şampiyonlar Ligi puan durumu ve sıralama Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puanını 10'a yükseltti.

Atletico Madrid maçına kadar 6 haftada 3 galibiyet, 3 yenilgisi bulunan Galatasaray, bu sezon "Devler Ligi"nde ilk kez berabere kaldı.

Mücadeleye 9 puanla giren sarı-kırmızılı ekip, aldığı beraberlikle puanını 10'a taşıdı. Atletico Madrid ise puanını 13'e çıkardı.





3 /6 Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

4 /6 Şampiyonlar Ligi puan durumu (7. hafta)

1-Arsenal – 21 puan

2-Real Madrid – 15 puan

3-Bayern Münih – 15 puan

4-Tottenham – 14 puan

5-PSG – 13 puan

Sporting Lizbon – 13 puan

Manchester City – 13 puan

Atletico Madrid – 13 puan

Atalanta – 13 puan

Inter – 12 puan

Liverpool – 12 puan

Borussia Dortmund – 11 puan

Newcastle United – 10 puan

Chelsea – 10 puan

Barcelona – 10 puan

Galatasaray – 10 puan

Karabağ – 10 puan

Marsilya – 9 puan

Juventus – 9 puan

Leverkusen – 9 puan

Monaco – 9 puan

PSV – 8 puan

Olympiakos – 8 puan

Napoli – 8 puan

Kopenhag – 8 puan

Club Brugge – 7 puan

Bodø/Glimt – 6 puan

Benfica – 6 puan

Pafos – 6 puan

Union Saint-Gilloise – 6 puan

Ajax – 6 puan

Athletic Bilbao – 5 puan

Eintracht Frankfurt – 4 puan

Slavia Prag – 3 puan

Villarreal – 1 puan

Kairat – 1 puan

