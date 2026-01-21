Kurban Bayramı 2026 ne zaman, tatil kaç gün sürecek? Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri





Kurban bayramı hakkında Diyanet bilgileri





Kurban kelimesi lugat bakımından yakınlaşmak, yakın olmak anlamına mastar olmakla birlikte zamanla isim olarak kullanılmış ve “insanı Allah’a yaklaştıran” şeylere kurban denilmiştir. Kurban kelimesi Türkçe’de çeşitli anlamlara gelmektedir.1 Kurban kelimesinin karşılığı olarak aslı Arapça olan “udhiyye” kelimesi zamanla dilimizde de kullanılmaktadır. Udhiyye, kurban günlerinde (eyyam-ı nahr) kurban maksadıyla usulüne uygun olarak kesilen hayvanlara verilen isimdir.





Bayram kelimesinin kökeni Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lügati’tTürk’teki tespitine göre Farsça bezrem/bezram olup sevinç ve eğlence günü demektir.2Atalarımız İslâm dinini kabul edince Arapça “îyd” kelimesi karşılığında “bayram” kelimesini kullanmışlardır.