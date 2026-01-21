Okullar ayın kaçında açılıyor? Sömestr tatili ne zaman bitiyor? 2026 MEB resmi takvim bilgisi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi netleşti. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve veliyi ilgilendiren sömestr tatili, ocak ayının sonunda tamamlanıyor. İkinci dönemin başlama tarihi, ara tatil haftası ve yıl sonu kapanışı MEB takviminde açıkça yer aldı.
Türkiye genelinde okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde eğitim gören öğrenciler, 2026 yılı sömestr tatilinin bitiş tarihini yakından takip ediyor. Sömestr tatili, 16 Ocak’ta karnelerin dağıtılmasıyla başladı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı resmi takvim doğrultusunda planlandı. Veliler, tatil süresine göre şehir dışı planlarını yaparken gözler “okullar ne zaman açılacak” sorusuna çevrildi.
Sömestr tatili ne zaman bitiyor?
MEB’in 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatili 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından okullarda ikinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Böylece öğrenciler iki haftalık aranın ardından yeniden ders başı yapacak.
İkinci dönem ve ara tatil takvimi
İkinci dönemde de öğrencilere kısa bir dinlenme arası verilecek. MEB planlamasına göre ikinci ara tatil 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Bu süreçte okullarda ders yapılmayacak, eğitim faaliyetlerine kısa süreli ara verilecek.
2025-2026 MEB tatil takvimi
Eğitim öğretim yılı, dini ve resmi tatillerle birlikte toplam 184 iş günü olarak planlandı. Takvimde Ramazan Bayramı 19-22 Mart 2026, Kurban Bayramı ise 26-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda öğrenciler tören ve etkinliklere katılacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 tarihinde tamamlanacak.