Okullar ayın kaçında açılıyor? Sömestr tatili ne zaman bitiyor? 2026 MEB resmi takvim bilgisi

2025-2026 MEB tatil takvimi

Eğitim öğretim yılı, dini ve resmi tatillerle birlikte toplam 184 iş günü olarak planlandı. Takvimde Ramazan Bayramı 19-22 Mart 2026, Kurban Bayramı ise 26-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda öğrenciler tören ve etkinliklere katılacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 tarihinde tamamlanacak.