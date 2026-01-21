EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme sonrası atanma süreci nasıl? ÖSYM 2026 EKPSS sonuçları sorgulama

Engelli kamu personeli alımı sürecinde kritik aşamalardan biri olan EKPSS tercih sonuçları, 2026 yılı için adayların gündemindeki yerini koruyor. Tercih döneminin tamamlanmasının ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. EKPSS, Türkiye genelinde engelli bireylerin kamuya atanmasını sağlayan temel sınavlardan biri olma özelliği taşıyor.

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçmiş yıllardaki uygulamalar, 2026 EKPSS yerleştirme sonuçlarının zamanlamasına dair önemli bir referans sunuyor. Geçen yıl tercihler ocak ayı sonunda tamamlanmış, sonuçlar ise şubat ayının ortalarına doğru ilan edilmişti. Bu takvim esas alındığında, 2026 EKPSS tercih sonuçlarının şubat ayının ilk haftasında açıklanması öngörülüyor.

Sonuçlar nereden öğrenilecek?

Adaylar, EKPSS yerleştirme sonuçlarını yalnızca ÖSYM’nin resmî sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapılacak. ÖSYM, sonuçlara ilişkin olarak adaylara ya da kurumlara posta yoluyla herhangi bir belge göndermeyecek.

Yerleştirme sonrası süreç