Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya lideri ile telefonda görüştü

19:3221/01/2026, Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Brezilya
#Lula da Silva
