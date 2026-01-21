iPhone 18 ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? Apple iPhone 18 beklenen özellikleri

Yeni Şafak
23:58 21/01/2026, Çarşamba
G: 22/01/2026, Perşembe
Apple’ın 2026’da tanıtacağı iPhone 18 ailesine ilişkin bellek bilgileri netleşmeye başladı. Tedarik zinciri kaynaklarına dayanan sızıntılara göre iPhone 18, 18 Pro, 18 Pro Max ve katlanır iPhone Fold modellerinin tamamı 12 GB RAM ile gelecek. Bu hamle, standart modellerle Pro serisi arasındaki bellek farkını ortadan kaldıracak.

Apple’ın 2026 iPhone planlarına dair yeni bilgiler, iPhone 18 serisinin donanım tarafında önemli bir eşik atlayacağını gösteriyor. Sektöre yakın kaynakların paylaştığı son değerlendirmelere göre şirket, yeni nesil iPhone’ların tamamında bellek kapasitesini 12 GB seviyesine çıkaracak.

Analistlerin beklentisi 12 GB RAM yönünde

Daha önce Apple tedarik zinciri analizleriyle bilinen Ming-Chi Kuo, 2026 iPhone modellerinde 12 GB RAM standardına geçileceğini ifade etmişti. Bu öngörü, Pro modellerin yanı sıra Apple’ın ilk katlanır telefonu olarak anılan iPhone Fold’u da kapsıyordu. Benzer bir değerlendirme de sektör analisti Jeff Pu tarafından paylaşıldı.

Standart model de Pro seviyesine çıkıyor

Sızıntılara göre iPhone 18, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin tamamı 12 GB LPDDR5 RAM ile piyasaya çıkacak. Böylece hâlihazırda 8 GB RAM ile gelen standart iPhone 17 modeliyle Pro serisi arasındaki bellek farkı kapanmış olacak. iPhone 17 Pro, 17 Pro Max ve iPhone Air modellerinde ise 12 GB RAM bulunuyor.

iPhone 18 Pro Max’te tasarım ve donanım yenilikleri

iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde ön tasarımda küçük ama işlevsel bir değişiklik bekleniyor. Face ID sisteminin ekran altına alınması, ön kameranın ise ekranın sol üst köşesine konumlandırılması gündemde. Dinamik Ada işlevi korunurken yerleşiminde değişiklik yapılacağı ifade ediliyor.

A20 Pro çip ve kamera sistemi

iPhone 18 Pro ailesinin, TSMC’nin 2 nm üretim süreciyle geliştirilen A20 Pro çipinden güç alması bekleniyor. Yeni işlemciye 18 MP ön kamera, 48 MP ana kamera, 48 MP periskop telefoto lens ve 48 MP ultra geniş açı sensör eşlik edecek. Ekran boyutlarında ise değişiklik öngörülmüyor: iPhone 18 Pro 6,3 inç, Pro Max ise 6,9 inç ekranla gelecek.

Çıkış takvimi iki aşamalı olacak

Apple’ın yeni lansman stratejisi kapsamında iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Standart iPhone 18’in ise Mart 2027’ye kadar ertelenebileceği belirtiliyor.

