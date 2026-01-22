Yeni Şafak
TOKİ Gaziantep kura çekilişi ne zaman 2026? 500 bin konut Gaziantep kura çekim tarihi belli oldu mu?

09:2522/01/2026, Perşembe
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı hız kesmeden sürerken, 26 ilde çekilişler tamamlandı. Sırada yer alan iller merak edilirken, Gaziantep’te inşa edilecek 13 bin 890 sosyal konut için başvuru yapan binlerce vatandaş kura tarihine odaklandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan 500 bin konut hamlesinde gözler Gaziantep’e çevrildi. TOKİ tarafından yürütülen kura çekilişlerinde birçok ilde sonuçlar açıklanırken, Gaziantep’te yapılacak 13 bin 890 konutun hak sahipleri için geri sayım başladı.

TOKİ GAZİANTEP 13 BİN 890 KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Gaziantep'te 13 bin 890 konut inşa edilecek. Kura çekiliş tarihi ise Gaziantep için henüz belli olmadı. Bu haftanın son kura çekilişi 18 Ocak Pazar günü Erzincan için gerçekleştirilecek. Yeni haftanın kura takvimi ise TOKİ tarafından yarın duyurulacak.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TAKVİMİ

TOKİ tarafından 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için kura çekiliş tarihleri haftalık olarak açıklanıyor. Son olarak Erzurum ve Malatya illeri için kuralar bugün çekiliyor. 18 Ocak Pazar günü ise Erzincan'da 1.760 konut için kura çekimi gerçekleştirilecek.

26 İL İÇİN KURALAR ÇEKİLDİ!

Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Batman, Muş, Bingöl, Erzurum, Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Tunceli Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Kastamonu, Antalya, Sivas kuraları çekildi. Erzincan için kura çekimi ise 18 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek.

