Bugün benzin ya da motorine indirim veya zam var mı? 22 Ocak Perşembe Ankara, İzmir, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

09:0122/01/2026, الخميس
G: 22/01/2026, الخميس
Benzin ya da motorine indirim veya zam olup olmadığını öğrenmek isteyen pek çok vatandaş 22 Ocak 2025 Perşembe günü güncel akaryakıt fiyatlarını internette araştırıyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. 22 Ocak 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte Ankara, İzmir, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

BUGÜN AKARYAKITTA ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?


Motorine son olarak dün 1 TL zam yapılmıştı. 22 Ocak Perşembe günü ise akaryakıt ürünlerinde herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.

22 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI


İstanbul Avrupa Yakası:


Benzin: 54.00 TL

Motorin: 55.87 TL

LPG: 29.29 TL



İstanbul Anadolu Yakası:


Benzin: 53.83 TL

Motorin: 55.69 TL

LPG: 28.69 TL


Ankara:


Benzin: 54.91 TL

Motorin: 56.95 TL

LPG: 29.17 TL

İzmir:


Benzin: 55.20 TL

Motorin: 57.20 TL

LPG: 29.09 TL


#akaryakıt fiyatı
#benzin fiyatı
#motorin
