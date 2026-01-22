Benzin ya da motorine indirim veya zam olup olmadığını öğrenmek isteyen pek çok vatandaş 22 Ocak 2025 Perşembe günü güncel akaryakıt fiyatlarını internette araştırıyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. 22 Ocak 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte Ankara, İzmir, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

Motorine son olarak dün 1 TL zam yapılmıştı. 22 Ocak Perşembe günü ise akaryakıt ürünlerinde herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 54.00 TL Motorin: 55.87 TL LPG: 29.29 TL





Benzin: 53.83 TL Motorin: 55.69 TL LPG: 28.69 TL



Benzin: 54.91 TL Motorin: 56.95 TL LPG: 29.17 TL