KIYI EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç ve batı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ve yağış beklenen doğu kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların, Marmara ve Ege'nin batısı, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.