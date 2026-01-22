Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Ocak Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Ordu ve Giresun'un içinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak, iç ve batıda karla karışık yağmur, yükseklerinde ve doğu kesimlerde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. İşte 22 Ocak 2026 tüm illerdeki hava durumu raporunun detayları.
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün, 7 bölgemizde de yağış bekleniyor. 15 kentimiz içinse 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu. Sıcaklık kuzey, iç ve batı kesimlerde artarken, yurdun kuzeyinde ve doğusunda mevsim normallerinde seyrediyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz'de kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KIYI EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç ve batı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ve yağış beklenen doğu kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların, Marmara ve Ege'nin batısı, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
15 İLE SARI İÇİN KODLU ALARM!
Meteoroloji tarafından şiddetli sağanak, fırtına ya da kar yağışı nedeniyle 'sarı' kodlu uyarıda bulunulan 14 ilimiz şöyle: "Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Hatay, Gaziantep, Isparta, İzmir, Manisa, K.Maraş, Muğla, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye."
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.