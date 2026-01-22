MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ KARARI 22 OCAK 2026: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na çevrildi. TCMB Para Politikası Kurulu, 2026 yılının ilk faiz kararını almak üzere toplanıyor. Ocak ayı faiz kararı öncesi dolar, altın ve borsa cephesindeki beklentiler yakından takip ediliyor.
Yeni yılın ilk kritik ekonomik kararı için geri sayım başladı. TCMB, Ocak 2026 faiz kararını açıklamak üzere Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirecek. Kararın piyasalarda nasıl bir etki yaratacağı yatırımcıların gündeminde yer alıyor.
MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TCMB'nin yayımladığı 2026 yılı takvimine göre yılın ilk faiz kararı şu tarihte ilan edilecek:
Toplantı Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe
Karar Açıklanma Saati: 14:00
2026 OCAK AYI FAİZ BEKLENTİSİ: EKONOMİSTLER NE DİYOR?
Piyasa katılımcıları anketine ve önde gelen ekonomistlerin tahminlerine göre, Ocak ayı toplantısı için beklentiler şu yönde:
AA Finans'ın TCMB'nin 22 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 46 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.
Ekonomistlerin ocak ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 36,5'e çekilmesi yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 36 ile yüzde 37 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.