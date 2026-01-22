5 YIL ERKEN EMEKLİ OLACAK MESLEKLER: Yıpranma payı düzenlemesi sonrası 5 yıl erken emekli olacak meslekler hangileri?

SGK mevzuatında yer alan yıpranma payı uygulaması sayesinde çalışanlar, normal şartlarda beklemek zorunda oldukları emeklilik yaşını yaklaşık 5 yıl geriye çekebiliyor; bazı yoğun ve yıpratıcı iş kollarında ise bu süre 8 yıla kadar uzayarak çok daha erken emeklilik fırsatı sunuyor.

Bu nedenle Fiili Hizmet Süresi Zammı, hem çalışma hayatının yükünü hafifleten hem de geleceğe yönelik planlamayı kolaylaştıran kritik bir düzenleme hâline geliyor.