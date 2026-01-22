Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ASKİ Ankara su kesintisi duyurusu: 22 Ocak Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi duyurusu: 22 Ocak Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

10:5022/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ankara ASKİ su kesintisi devam ediyor. 22 Ocak Ankara su kesintisi ile ilgili ASKİ duyurusuna göre, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Ocak 2026 Perşembe günü Polatlı ve Keçiören’de gibi ilçelerde şebeke arızaları ve bağlantı çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulandığını açıkladı. ASKİ’nin resmi açıklamasına göre bu ilçelerde sular, sabah saatlerinden itibaren kesilmiş olup, ilerleyen saatlerde çalışmaların tamamlanmasına bağlı olarak kademeli şekilde yeniden verilmeye başlanacağı bildirildi.

ASKİ'den Ankara'daki bazı mahalleler için su kesintisi duyurusu yayımladı. Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!

POLATLI’DA SULAR NE ZAMAN SAAT KAÇTA GELECEK?

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 22.01.2026 08:55:00

Tamir Tarihi: 22.01.2026 17:00:00

Şentepe mahallesi Malazgirt sokaktaka bulunan dağıtım şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 09:55 ile 17:00 saatleri arasında su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: şentepe mh bir kısmı

KEÇİÖREN’DE SULAR NE ZAMAN SAAT KAÇTA GELECEK?

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 22.01.2026 09:55:00

Tamir Tarihi: 22.01.2026 19:00:00

Ayvalı mahallesi 159 cadde içerisinde PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI sorumluluğundaki yasmak firmasının p1 ile p2 pompa istasyonları arası Q1600 lük su hatının döşenmesi sırasında Q125 lik düktil şebeke hattı tedbir amaçlı kesilmiştir

Etkilenen Yerler: ayvalı mahallesi alt kotlar.

#ASKİ
#ASKİ su kesintisi
#ASKİ Ankara su kesintisi
#Polatlı
#Keçiören
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
5 YIL ERKEN EMEKLİ OLACAK MESLEKLER: Yıpranma payı düzenlemesi sonrası 5 yıl erken emekli olacak meslekler hangileri?