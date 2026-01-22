Ankara ASKİ su kesintisi devam ediyor. 22 Ocak Ankara su kesintisi ile ilgili ASKİ duyurusuna göre, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Ocak 2026 Perşembe günü Polatlı ve Keçiören’de gibi ilçelerde şebeke arızaları ve bağlantı çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulandığını açıkladı. ASKİ’nin resmi açıklamasına göre bu ilçelerde sular, sabah saatlerinden itibaren kesilmiş olup, ilerleyen saatlerde çalışmaların tamamlanmasına bağlı olarak kademeli şekilde yeniden verilmeye başlanacağı bildirildi.
ASKİ'den Ankara'daki bazı mahalleler için su kesintisi duyurusu yayımladı. Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!
POLATLI’DA SULAR NE ZAMAN SAAT KAÇTA GELECEK?
Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 22.01.2026 08:55:00
Tamir Tarihi: 22.01.2026 17:00:00
Şentepe mahallesi Malazgirt sokaktaka bulunan dağıtım şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 09:55 ile 17:00 saatleri arasında su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: şentepe mh bir kısmı
KEÇİÖREN’DE SULAR NE ZAMAN SAAT KAÇTA GELECEK?
Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 22.01.2026 09:55:00
Tamir Tarihi: 22.01.2026 19:00:00
Ayvalı mahallesi 159 cadde içerisinde PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI sorumluluğundaki yasmak firmasının p1 ile p2 pompa istasyonları arası Q1600 lük su hatının döşenmesi sırasında Q125 lik düktil şebeke hattı tedbir amaçlı kesilmiştir
Etkilenen Yerler: ayvalı mahallesi alt kotlar.