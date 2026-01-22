Ankara ASKİ su kesintisi devam ediyor. 22 Ocak Ankara su kesintisi ile ilgili ASKİ duyurusuna göre, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Ocak 2026 Perşembe günü Polatlı ve Keçiören’de gibi ilçelerde şebeke arızaları ve bağlantı çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulandığını açıkladı. ASKİ’nin resmi açıklamasına göre bu ilçelerde sular, sabah saatlerinden itibaren kesilmiş olup, ilerleyen saatlerde çalışmaların tamamlanmasına bağlı olarak kademeli şekilde yeniden verilmeye başlanacağı bildirildi.

2 /5 POLATLI’DA SULAR NE ZAMAN SAAT KAÇTA GELECEK? Arıza Kaynaklı Arıza Tarihi: 22.01.2026 08:55:00 Tamir Tarihi: 22.01.2026 17:00:00

3 /5 Şentepe mahallesi Malazgirt sokaktaka bulunan dağıtım şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 09:55 ile 17:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Etkilenen Yerler: şentepe mh bir kısmı

4 /5 KEÇİÖREN’DE SULAR NE ZAMAN SAAT KAÇTA GELECEK? Arıza Kaynaklı Arıza Tarihi: 22.01.2026 09:55:00 Tamir Tarihi: 22.01.2026 19:00:00