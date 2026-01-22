20 BİN TL ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI? 4a, 4b,4c SSK Bağkur Yeni Emekli Maaşı Zam Farkı Ödeme Günü

Tahsis numarasının son iki hanesi 3 ve 1 olanlar ise maaşlarını her ayın 26’sında alabiliyor. Öte yandan, son iki hanesi 4, 6 ve 8 olan emeklilerin maaşları ise her ayın 27’sinde hesaplara yatırılıyor. Bu tarihler, Bağ-Kur emeklileri için ödeme takviminin en kritik günlerini oluşturuyor. Son olarak, tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olan emekliler için maaş ödeme günü her ayın 28’i olarak belirlenmiş durumda. Bu düzenleme ile Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri ayın 25’inden başlayıp 28’ine kadar devam ediyor. Emekliler, bu takvime göre maaşlarını hangi gün alacaklarını kolayca öğrenebiliyor.