20 BİN TL ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI? 4a, 4b,4c SSK Bağkur Yeni Emekli Maaşı Zam Farkı Ödeme Günü

En düşük emekli maaşını 20 bin TL’ye yükselten düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Zam oranlarının netleşmesiyle birlikte milyonlarca emekli, Ocak ayı maaş ödemeleri ve oluşacak farkların hesaplara yatırılacağı tarihi beklemeye başladı.
Ocak 2026 emekli zammı sonrası ödeme takvimi yeniden gündeme geldi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini kapsayan artışlarla birlikte taban aylık 20 bin TL’ye çıkarılırken, gözler SGK’nın açıklayacağı fark ödeme tarihlerine çevrildi.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri tahsis numaralarına göre her ayın 17’sinde başlayıp 27’sine kadar devam ediyor. En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik yasa bu tarihlere yetişirse, emekliler zamlı maaşlarını bu ay alabilecek; yetişmezse fark ödemesi yapılacak.
Ocak ayında belirlenen zam oranlarına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %12,19, memur ve memur emeklilerine ise %18,60 oranında artış uygulanırken, en düşük emekli aylığı %18,48 zamla 20 bin TL seviyesine çıkarıldı. Bu düzenleme, milyonlarca emeklinin maaş farklarını beklemesine neden oldu. Öte yandan en düşük aylığın 16.881 TL’den 20.000 TL’ye yükselmesiyle oluşan 3.119 TL fark, SGK tarafından değil Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. Bu artış, kök maaşlara yansımayacak; yani yüzde 18,48’lik zam sadece en düşük aylık için geçerli olacak. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından fark ödemeleri hesaplara yatırılacak ve tahsis numarasına göre belirlenen takvim doğrultusunda maaşlar ödenmeye devam edecek.
4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TARİHLERİ
Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödeme tarihleri, tahsis numarasının son iki hanesine göre belirleniyor. Buna göre, son iki hanesi 5, 7 ve 9 olan emekliler maaşlarını her ayın 25’inde alıyor. Bu sistem, ödemelerin düzenli ve planlı şekilde yapılmasını sağlıyor.
Tahsis numarasının son iki hanesi 3 ve 1 olanlar ise maaşlarını her ayın 26’sında alabiliyor. Öte yandan, son iki hanesi 4, 6 ve 8 olan emeklilerin maaşları ise her ayın 27’sinde hesaplara yatırılıyor. Bu tarihler, Bağ-Kur emeklileri için ödeme takviminin en kritik günlerini oluşturuyor. Son olarak, tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olan emekliler için maaş ödeme günü her ayın 28’i olarak belirlenmiş durumda. Bu düzenleme ile Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri ayın 25’inden başlayıp 28’ine kadar devam ediyor. Emekliler, bu takvime göre maaşlarını hangi gün alacaklarını kolayca öğrenebiliyor.