TOKİ, yatırımcıları ve arsa sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren büyük bir satış duyurusu yaptı. TOKİ, 29 ilde toplam 244 muhtelif arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Satışlarda peşin ödeme veya %25 peşinatla 48 ay vade imkanı sağlanacak. Peki hangi ilde TOKİ arsa satıyor? İşte haberin detayları.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 29 İlde 243 arsayı 03 Şubat 2026 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak.
TOKİ arsa satışı peşinat vade seçenekleri
Alıcılar; konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, sanayi, özel eğitim, akaryakıt, depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar ve sosyal tesis alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.
Hangi ilde TOKİ arsa satıyor?
Muhammen bedeli 15 milyar 710 milyon 745 bin 302 lira olan toplam 3 milyon 597 bin 376 metrekare büyüklüğündeki Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Muş, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunan 243 arsa açık artırmayla satılacak.
TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, saat kaçta?
Açık artırmalar, 03 Şubat 2026 tarihinde saat 10.30'da Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.