Hangi ilde TOKİ arsa satıyor?

Muhammen bedeli 15 milyar 710 milyon 745 bin 302 lira olan toplam 3 milyon 597 bin 376 metrekare büyüklüğündeki Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Muş, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunan 243 arsa açık artırmayla satılacak.