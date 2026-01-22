Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Erzurum kura çekiliş sonuçları isim listesi

TOKİ Erzurum kura çekiliş sonuçları isim listesi

10:2122/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ kura sonuçları, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvurusu toplanan Erzurum Şenkaya 60/250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Erzurum İli Şenkaya İlçesi Aşağı Mahallesi 28 Konut Projesi kapsamında konut belirleme kurası gerçekleştirildi. İşte TOKİ Erzurum kura çekiliş sonuçları isim listesi.

TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?

Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

#TOKİ
#TOKİ kura sonuçları
#Erzurum
#TOKİ sosyal konut kurası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
5 YIL ERKEN EMEKLİ OLACAK MESLEKLER: Yıpranma payı düzenlemesi sonrası 5 yıl erken emekli olacak meslekler hangileri?