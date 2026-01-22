TOKİ kura sonuçları, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvurusu toplanan Erzurum Şenkaya 60/250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Erzurum İli Şenkaya İlçesi Aşağı Mahallesi 28 Konut Projesi kapsamında konut belirleme kurası gerçekleştirildi. İşte TOKİ Erzurum kura çekiliş sonuçları isim listesi.
TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?
Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.