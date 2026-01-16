Milli Eğitim Bakanlığı özel programı ve proje uygulayan eğitim kurumları atamaları hakkında 2026 yılı takvimi yayınlandı. Başvuru tarihleri belli olan öğretmen ataması ve yer değişikliği başvuruları, "mebbis.meb.gov.tr" ya da "personel.meb.gov.tr" üzerinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılabilecek. Peki proje okulları atamaları ne zaman yapılacak, başvurular nasıl yapılır? Atama takvimi belli oldu mu? İşte detaylar.
Proje okulları öğretmen atama başvurusu tarihi 2026, MEB duyurusu ile netlik kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı. Müdür, müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin ve öğretmen olarak atanacaklar, kılavuzda yer alan başvuru şartlarını taşıdığı takdirde Mayıs ayında tercih başvurularını yapmaya başlayacaklar.
PROJE OKULLARI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
MEB tarafından açıklanan takvime göre, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme için tercih başvuruları 5-8 Mayıs, yeniden yönetici görevlendirmeleri için tercih başvuruları 11-15 Haziran'da yapılacak. İlk defa yönetici görevlendirmeleri tercih başvuruları ise 24-26 Haziran'da, yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi için tercih başvuruları 17-22 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak.
Başvuruda bulunanlar; öğretmenlik ya da yöneticilik görevlerinden yalnız biri için başvuru yapabilecek. Yöneticiliğe görevlendirilmede ise müdür ve müdür yardımcısı görevlerinden yalnız biri için başvuru yapabilecek. Başvuruda bulunanlar, en fazla on eğitim kurumunu tercih edebilecek.
Başvuruda bulunanlar, alanları itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarını tercih edebilecek ancak, yer değiştirme işlemleri sonucu eğitim kurumlarında norm kadro açığı oluşabileceğinden alanları itibarıyla atanabilecekleri/görevlendirilebilecekleri eğitim kurumlarını da tercih edilebilecekler.
Adayların tercihlerine açılacak eğitim kurumları, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülük durumları dikkate alınarak belirlenecek.
Buna göre; zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki eğitim kurumlarına atanacakların, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne göre 30 Eylül 2025 itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olmaları gerekiyor.
Ataması yapılan öğretmenler aynı atama dönemi içinde il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklar.
Görevlendirilmesi yapılan yöneticiler ise aynı görevlendirme dönemi içinde yeniden ve ilk defa yönetici görevlendirme kapsamında başvuruda bulunamayacaklar.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ataması yapılan öğretmenlerin atama tarihleri şöyle;
Öğretmen atama ve yönetici görevlendirme: Sonuçların İlanı 8 Haziran 2026
Yeniden yönetici görevlendirme: Sonuçların İlanı 18 Haziran 2026
İlk defa yönetici görevlendirme: Sonuçların İlanı 01 Temmuz 2026
Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi: Sonuçların İlanı 24 Temmuz 2026