Adayların tercihlerine açılacak eğitim kurumları, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülük durumları dikkate alınarak belirlenecek.





Buna göre; zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki eğitim kurumlarına atanacakların, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne göre 30 Eylül 2025 itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olmaları gerekiyor.

Ataması yapılan öğretmenler aynı atama dönemi içinde il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklar.

Görevlendirilmesi yapılan yöneticiler ise aynı görevlendirme dönemi içinde yeniden ve ilk defa yönetici görevlendirme kapsamında başvuruda bulunamayacaklar.







