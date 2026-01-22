Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 33. Dönem POMEM kapsamında toplam 10 bin öğrenci alımı yapılacak. Peki, POMEM 33. Dönem başvuru sonuçları açıklandı mı? POMEM 33. Dönem sınavı ne zaman? 33. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları sorgulama ekranı haberimizde.
Polis Akademisi Başkanlığı'ndaki duyuruya göre 33. Dönem POMEM'e toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacak. Dün başvuruları sona eren 33. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Aynı zamanda 33. Dönem POMEM sınav tarihi ne zaman uygulanacak araştırılmaya başladı. İşte konuya ilişkin son güncel durum
POMEM BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
POMEM 33. Dönem başvuruları 31 Aralık 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasında http://www.ais.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 20 Ocak 2026 Salı günü saat: 17.00’ ye kadar gerçekleşecek.
Ancak henüz POMEM başvuru sonuçları açıklanmadı. Sonuçlar için değerlendirme süreci henüz başlamadı. Resmi açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.
POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
33. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.
33. DÖNEM POMEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
POMEM Giriş Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan “…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.” hükmüne istinaden 33. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.