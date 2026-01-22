TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri planlanan takvim doğrultusunda sürüyor. İl il yapılan çekilişler noter huzurunda gerçekleştirilirken, kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar erişime açılıyor. Başvuru yapan vatandaşlar, başvuru numaraları üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabiliyor. Bu süreçte birçok kişi, TOKİ çekiliş numarasının nereden ve nasıl öğrenileceğini ile kura sorgulama adımlarını araştırıyor. İşte TOKİ başvuru numarası kura sonuçları, TOKİ çekiliş numarası sorgulama ekranı.

1 /4 TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimleri sürüyor. İllerin kuraları açıklanan takvim doğrultusunda noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura başvuru sonuçları, çekilişin ardından çekiliş numarası ile görüntülenebiliyor. Vatandaşlar, TOKİ çekiliş numaramı nasıl öğrenebilirim, TOKİ çekiliş numarası sorgulama nasıl yapılır, TOKİ kura sıra numarası nereden öğrenilir gibi sorulara yanıt arıyor.

2 /4 TOKİ BAŞVURU (ÇEKİLİŞ) NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR? TOKİ'nin resmi açıklamalarına göre, çekiliş numarası (başvuru numarası), başvurunun yapıldığı sırada Ziraat Bankası veya Halkbank üzerinden 5.000 TL ödeme dekontunda yer alıyor. Dekontu saklayanlar bu numarayı doğrudan görebilir. Eğer dekont kaybedildiyse, e-Devlet üzerinden TOKİ başvuru sayfasına giriş yaparak (T.C. kimlik numarası ile) başvuru detaylarında çekiliş numarasını görüntülemek mümkün.

3 /4 Kura çekilişi tamamlanan illerde sonuçlar, TOKİ resmi sitesi (toki.gov.tr) üzerinden "Kura Sonuçları" bölümünde veya e-Devlet Kapısı'ndaki "Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama" ile "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmetlerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabiliyor.