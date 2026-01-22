3.119 TL EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKI ÖDEME TARİHİ: SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ

Ocak ayı itibarıyla SSK, Bağkur, memur ve memur emeklilerinin maaş zamları belli oldu. Bu süreçte SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 12.19 oranında zam yapılırken, en düşük emekli maaşına yapılan iyileştirme emekli zammı oranını geçti. En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL’den yüzde 18.48 oranında artışla 20 bin TL’ye çıkarıldı.