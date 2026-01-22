3.119 TL EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKI ÖDEME TARİHİ: SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaşlarına yapılan 2026 yılı Ocak zammı sonrası fark ödemeleri gündemin ilk sıralarına yerleşti. Yüzde 12,19’luk artış ve taban maaş düzenlemesiyle birlikte ödeme tarihleri önem kazandı.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekli için maaş farkı ödemeleri takvimi merakla bekleniyor. 2026 Ocak zammı sonrası oluşan farkların hangi tarihte yatırılacağı araştırılıyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ
Ocak ayı itibarıyla SSK, Bağkur, memur ve memur emeklilerinin maaş zamları belli oldu. Bu süreçte SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 12.19 oranında zam yapılırken, en düşük emekli maaşına yapılan iyileştirme emekli zammı oranını geçti. En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL’den yüzde 18.48 oranında artışla 20 bin TL’ye çıkarıldı.
DÜZENLEME HENÜZ YASALAŞMADI
En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeden 4 milyon 917 bin emekli faydalanacak. Düzenlemenin Hazine’ye etkisinin 69.5 milyar TL olduğu belirtildi.
Söz konusu düzenleme Meclis’te kabul edilse de henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı. 13 maddelik teklifin Genel Kurul görüşmeleri salı günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla birlikte Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yasalaşacak.
EMEKLİLER ZAMSIZ ÖDEMELERİ ALMAYA BAŞLADI!
SSK ve Bağkur emeklileri zamlı aylıklarını ayın 17’si itibarıyla almaya başladı. Ancak en düşük emekli aylığı alanlara 16 bin 881 TL ödenmeye devam etti. SSK emeklileri ayın 17-26'sında ödeme alırken, Bağkur emeklilerinde maaşlar ayın 25-28'i arasında yatıyor.
Düzenlemenin ilerleyen günlerde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu süreçte 16 bin 881 TL taban aylığı alan emeklilere 3 bin 119 TL’lik zam farkı daha sonra ödenecek.