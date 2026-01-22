Emekli maaş farkı ödemesi SON DAKİKA! Bakan tarih verdi! SGK SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emeklilerin zam farklarının yarın itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Milyonlarca Emekli Sandığı mensubunu ilgilendiren maaş farkı ödemelerinde tarih netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin yarın hesaplara geçeceğini bildirdi.
EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ AÇIKLANDI
Emekli Sandığı bünyesinde maaş alanların maaş zam farkları yarın hesaplarına yatırılacak.
Işıkhan sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada "Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın (23 Ocak Cuma günü) hesaplarına yatırıyoruz. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
En düşük emekli maaşına yönelik düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yasalaşacak ve yürürlüğe girecek. 4C Emekli Sandığı maaşları ise Ocak ayının ilk 5 günü hesaplara zamsız olarak yatırılmıştı. Memur emekli maaş farkları ve en düşük emekli maaşına gelen zammın fark ödemelerinin en geç Ocak ayı sonuna kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ayrıca takvim yayınlanması öngörülüyor.
EMEKLİ MAAŞLARI TAHSİS NUMARASINA GÖRE YATIRILIYOR
4A SSK emekli maaşları tahsis numarasının son rakamına göre yatırılıyor. Tahsis numarasının son hanesi 9 olanlar için ödemeler 17 Ocak tarihinde başladı.
Tahsis numarası 7 olanlar 18 Ocak’ta, 5 olanlar 19 Ocak’ta, 3 olanlar 20 Ocak’ta, 1 olanlar 21 Ocak’ta, 8 olanlar 22 Ocak’ta, 6 olanlar 23 Ocak’ta, 4 olanlar 24 Ocak’ta, 2 olanlar 25 Ocak’ta ve 0 olanlar 26 Ocak’ta ödeme alacak.
Bağ-Kur emeklilerinde ise son iki hanesi 5,7,9 olanlar emekli maaşını 25 Ocak’ta, 3 ve 1 olanlar 26 Ocak’ta 4,6 ve 8 olanlar ise emekli aylıklarını 27’sinde alacak. Bağ-Kur emeklilerinde tahsis numarası 0 ve 2 olanlar ise her ayın 28’inde ödeme alacak.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı emekli maaşları fark ödemelerinin ardından normal takviminde yatmaya başlayacak. Memur emeklileri Şubat ayının 1,2,3,4’ünde zamlı maaş ödemesi alacak.
Benzer şekilde 4A SSK emeklileri ise zamlı aylıklarını 17-26 Şubat tarihlerinde alacak. Bağ-Kur emeklileri ise 25’i ve 28’i arasında zamlı maaş ödemelerinden yararlanacak.
SOSYAL ÖDEMELER ZAMLANDI
Memur maaşlarına gelen artıştan birçok sosyal ödeme de etkilendi. Yaşlılık maaşı, dul ve yetim aylığı, 65 yaş parası, engelli aylığı, evde bakım parası da yeni yıldan itibaren zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Benzer şekilde SED yardımları da zamlı olarak ödenecek.