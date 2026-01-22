Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Emekli, malul, dul veya yetim aylığı alanların 2026 zam farkı yarın hesaplara yatırılacak

Emekli, malul, dul veya yetim aylığı alanların 2026 zam farkı yarın hesaplara yatırılacak

15:0822/01/2026, Perşembe
G: 22/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Emekli, malul, dul veya yetim aylığı alanların 2026 zam farkı yarın ödenecek.
Emekli, malul, dul veya yetim aylığı alanların 2026 zam farkı yarın ödenecek.

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, dul veya yetim aylığı alanların 2026 zam farkı ile harp ve vazife malulüğü aylığı alanların 2025 ek ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı bünyesinde maaş alanların maaş zam farklarının yarın hesaplarına geçeceğini açıkladı.

Işıkhan sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada "Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın (23 Ocak Cuma günü) hesaplarına yatırıyoruz. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



#emekli
#malul
#zam
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sivas TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE