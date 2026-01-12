Emekli promosyonunda yarış kızıştı: En yüksek emekli maaş promosyonu hangi bankada? İşte güncel rakamlar

2026 emekli zamlarının netleşmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin gözü bankalara çevrildi. En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükselmesi sonrası kamu ve özel bankalar promosyon tutarlarını güncellerken, bazı bankalarda rakam 31 bin liraya kadar çıktı. Emekliler “Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte güncel rakamlar.
16,5 milyon emeklinin bulunduğu pazarda, her 6 ayda bir enflasyon farkı hesaplanan maaşlar nedeniyle bankalar emekli müşteriyi kazanmak için adeta yarışıyor. Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi gerekiyor. İşte en fazla promosyonu veren bankalar...
Akbank
Emekli maaşını taşıyana / taahhüt yenileyene 30.000 TL’ye varan promosyon
60.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit fırsatı
100.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0,99 faizli kredi
EFT/Havale: Ücretsiz
Garanti BBVA
Emekli maaşını taşıyanlara 25.000 TL’ye varan promosyon
50.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi
25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli nakit avans
EFT/Havale: Ücretsiz
ING
Emekli maaşını taşıyana 28.000 TL’ye varan promosyon
25.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %2,99 faizli kredi
EFT/Havale: Dijital kanallarda ücretsiz
DenizBank
Emeklilere 27.000 TL’ye varan promosyon
65.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli kredi
25.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit avans
EFT/Havale: Ücretsiz
Enpara.com
125.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %2,99 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi
Masrafsız bankacılık
EFT/Havale: Ücretsiz
Aidatsız kredi kartı
QNB
Emekli maaşını taşıyanlara 31.000 TL’ye varan promosyon
60.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli kredi
25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli nakit avans
EFT/Havale: Ücretli
Yapı Kredi
Emekli maaşını taşıyana 27.000 TL promosyon + 3.000 TL nakit
Sınırsız Hesap ile %43’e varan günlük mevduat faizi
Yapı Kredi Asistans hizmetleri
EFT/Havale: Ücretli
İş Bankası
SGK emeklilerine 24.000 TL’ye varan promosyon
30.000 TL’ye kadar %0 faizli ek hesap
25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli nakit avans
EFT/Havale: Ücretsiz
TEB
125.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %2,99 faizli kredi
25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli nakit avans
EFT/Havale: Ücretsiz
Ziraat Bankası
12.000 TL’ye varan emekli promosyonu
5.000 TL Bankkart Lira
Havale ücretsiz, EFT ücretli
Halkbank
SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon
EFT/Havale: Ücretsiz