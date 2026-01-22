Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi 22 Ocak Perşembe maç programı

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi 22 Ocak Perşembe maç programı

15:0122/01/2026, Perşembe
G: 22/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları bugün zorlu çekişmelere ev sahipliği yapacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, Aston Villa ile karşılaşacak. Feyenoord - Sturm Graz, PAOK - Real Betis, Utrecht - Genk takımları arasında kıyasıya mücadele yaşanacak. Al Qadsiah - Al Ittihad Suudi Arabistan Pro Lig’nde karşı karşıya gelecek. İşte UEFA Avrupa Ligi 22 Ocak 2026 futbol maçları, saatleri ve yayın bilgileri.

Bugün oynanacak maçlar arasında takımların UEFA Avrupa Ligi mücadelesi var. Temsilcimiz Fenerbahçe, Aston Villa ile karşılaşacak. Salzburg - Basel, Viktoria Plzen - Porto ile karşı karşıya gelecek. Panathinaikos, deplasmanda Ferencvaros’a konuk olacak. Al Qadsiah - Al Ittihad Suudi Arabistan Pro Lig’nde karşı karşıya gelecek. Peki bugün hangi maç saat kaçta? Hangi maç hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi maç programı 22 Ocak Perşembe bugün oynanacak maçlar.

Bugün kimin maçı var? 

20:30 Al Qadsiah - Al Ittihad Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

20:45 Bologna - Celtic UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

20:45 Brann - Midtjylland UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 3

20:45 Fenerbahçe - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi TRT 1

20:45 Feyenoord - Sturm Graz UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 5

20:45 Freiburg - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

20:45 Malmö - Kizilyildiz UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

20:45 PAOK - Real Betis UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 4

20:45 Viktoria Plzen - Porto UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 2

20:45 Young Boys - Lyon UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1

23:00 Roma - Stuttgart UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1

23:00 Braga - Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 2

23:00 Celta Vigo - Lille UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

23:00 Dinamo Zagreb - FCSB UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 4

23:00 Ferencvaros - Panathinaikos UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 3

23:00 Nice - G.A. Eagles UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

23:00 Glasgow Rangers - Ludogorets UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

23:00 Salzburg - Basel UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

23:00 Utrecht - Genk UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 5

#UEFA Avrupa Ligi
#Fenerbahçe
#Aston Villa
#Galatasaray
#Atletico Madrid
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kura sonuçları e-Devlet’te nereden, nasıl ve hangi bölümden sorgulanıyor?