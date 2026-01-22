Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi 22 Ocak Perşembe maç programı

Bugün oynanacak maçlar arasında takımların UEFA Avrupa Ligi mücadelesi var. Temsilcimiz Fenerbahçe, Aston Villa ile karşılaşacak. Salzburg - Basel, Viktoria Plzen - Porto ile karşı karşıya gelecek. Panathinaikos, deplasmanda Ferencvaros’a konuk olacak. Al Qadsiah - Al Ittihad Suudi Arabistan Pro Lig’nde karşı karşıya gelecek. Peki bugün hangi maç saat kaçta? Hangi maç hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi maç programı 22 Ocak Perşembe bugün oynanacak maçlar.