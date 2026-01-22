TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, ilan edilen resmi takvim doğrultusunda devam ediyor. Milyonlarca başvuru sahibinin yakından takip ettiği TOKİ kura tarihleri, her gün ayrı ayrı gündeme geliyor. Vatandaşlar, “Yarın TOKİ kurası hangi il için yapılacak?” sorusuna yanıt ararken, il il TOKİ kura çekiliş tarihleri de yoğun ilgi görüyor. İşte 500 bin konut TOKİ hak sahipliği kurası takvimi.

Manisa TOKİ kurası ne zaman çekilecek? Manisa TOKİ 500 bin sosyal konut kurası 23 Ocak'ta Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Salonu'nda saat 11:00'da çekilecek.

TOKİ Sivas kurası ne zaman çekilecek? 500 bin sosyal konut Sivas TOKİ kurası 23 Ocak'ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde saat 14:00'da çekilecek.

Kastamonu TOKİ kurası ne zaman çekilecek? TOKİ Kastamonu TOKİ kurası 23 Ocak'ta Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu'nda saat 14:30'da çekilecek.

Aydın TOKİ kurası ne zaman? TOKİ Aydın sosyal konut kurası 24 Ocak'ta Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi Salonu'nda saat 11:00'da yapılacak.

Giresun TOKİ konut kura çekilişi ne zaman? 500 bin sosyal konut Giresun TOKİ kurası 25 Ocak'ta çekilecek.