TOKİ Manisa kura sonuçları asil aday isim listesi sorgulama ekranı, canlı kura çekimiyle yakından takip ediliyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Manisa’da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında hayata geçirilecek 7 bin 459 konutun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirleniyor. Tüm gözler şimdi TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları ve isim listesi öğrenme ekranında. Peki, Manisa TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, kura çekilişi nereden canlı izlenir, isim listesi nereden öğrenilir? İşte, TOKİ 500 bin konut kura sonuçları kazananlar liste sorgulama ekranı detayları.
Manisa TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta?
TOKİ Manisa sosyal konut kurası 23 Ocak'ta Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Salonu'nda saat 11:00'da gerçekleştirilecek.
Manisa TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE
Manisa’da çekilen kura sonuçları, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanarak an be an takip edilebiliyor. Ayrıca hak sahipleri, e-Devlet üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor. Bunun için www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "TOKİ kura" veya "TOKİ konut" yazmanız yeterli. Ardından "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" ya da "Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama" hizmetini seçerek T.C. kimlik numaranızla asil ve yedek aday listesini, hak sahipliği durumunuzu ve proje detaylarını anında görüntüleyebilirsiniz. Kura sonuçları çekim tamamlanır tamamlanmaz erişime açılmakta olup, isim listesi sorgulama ekranı üzerinden tüm detaylara ulaşmak mümkündür.
500 BİN SOSYAL KONUT MANİSA HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI CANLI İZLE
Manisa'da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Manisa'da fiyatlar şu şekilde:
Manisa'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Manisa'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Manisa'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.