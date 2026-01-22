Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

17:3122/01/2026, Perşembe
G: 22/01/2026, Perşembe
DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile İran ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini paylaştı.

Liderler, Türkiye ile İran ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran’da yaşanan hadiseleri yakından takip ettiğini, Türkiye’nin İran’ın huzur ve istikrarını önemsediğini, Türkiye’nin İran’a dış müdahale senaryolarına hiçbir zaman olumlu yaklaşmadığını belirtti.




