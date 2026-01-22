Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Liderler, Türkiye ile İran ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran’da yaşanan hadiseleri yakından takip…