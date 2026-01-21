Gazze teşekkürü: Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya lideri ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Brezilya ilişkilerini birçok alanda geliştirmek ve ilerletmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya’nın Gazze soykırımına sessiz kalmamasını takdirle karşıladıklarını, Türkiye’nin Gazze’de kalıcı barışı tesis edecek tüm girişimleri önemli bulduğunu ifade etti.