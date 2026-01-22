Yeni Şafak
Sivas TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

16:5322/01/2026, Perşembe
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında Sivas için yapılacak kura çekimi, 23 Ocak Cuma günü Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te düzenlenecek. İl genelinde inşa edilecek 3.392 konutun hak sahipleri, noter gözetiminde belirlenecek. Kura süreci, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edilebilecek. İşte TOKİ Sivas kura sonuçları isim listesi, 500 bin sosyal konut Sivas hak sahipliği kura canlı izle bağlantısı.

500 bin sosyal konut TOKİ kura çekilişi sürüyor. Sivas’ta TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 23 Ocak Cuma günü Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde saat 14:00’te yapılacak.

Sivas TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’ndeki kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


Sivas'ta hangi ilçede kaç konut verilecek?

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Sivas'ta kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:

MERKEZ SİVAS MERKEZ 2500

ALTINYAYLA 100

DİVRİĞİ 110

DOĞANŞAR 100

GEMEREK 48

ÇEPNİ 50

SIZIR 63

GÜRÜN ŞUĞUL 150

İMRANLI 94

KANGAL ALACAHAN KÖYÜ 63

KOYULHİSAR YUKARIKALE 50

SUŞEHRİ 200

ŞARKIŞLA CEMEL 63

ULAŞ 94

YILDIZELİ 100

ZARA 119

Sivas TOKİ konut fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Sivas'ta fiyatlar şu şekilde:

Sivas'ta 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Sivas'ta 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Sivas'ta 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

