Sivas TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında Sivas için yapılacak kura çekimi, 23 Ocak Cuma günü Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te düzenlenecek. İl genelinde inşa edilecek 3.392 konutun hak sahipleri, noter gözetiminde belirlenecek. Kura süreci, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edilebilecek. İşte TOKİ Sivas kura sonuçları isim listesi, 500 bin sosyal konut Sivas hak sahipliği kura canlı izle bağlantısı.
500 bin sosyal konut TOKİ kura çekilişi sürüyor. Sivas’ta TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 23 Ocak Cuma günü Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde saat 14:00’te yapılacak.
Sivas TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’ndeki kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.
Sivas'ta hangi ilçede kaç konut verilecek?
TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Sivas'ta kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:
MERKEZ SİVAS MERKEZ 2500
ALTINYAYLA 100
DİVRİĞİ 110
DOĞANŞAR 100
GEMEREK 48
ÇEPNİ 50
SIZIR 63
GÜRÜN ŞUĞUL 150
İMRANLI 94
KANGAL ALACAHAN KÖYÜ 63
KOYULHİSAR YUKARIKALE 50
SUŞEHRİ 200
ŞARKIŞLA CEMEL 63
ULAŞ 94
YILDIZELİ 100
ZARA 119
Sivas TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Sivas'ta fiyatlar şu şekilde:
Sivas'ta 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Sivas'ta 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Sivas'ta 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.