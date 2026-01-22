Twitter X çöktü mü, neden açılmıyor? X’te akış neden yenilenmiyor? 22 Ocak X erişim sorunu son gelişmeler

22 Ocak 2026 akşamı sosyal medya platformu X’te küresel çapta hissedilen bir erişim sorunu yaşandı. Türkiye’de çok sayıda kullanıcı, mobil uygulama ve web sitesi üzerinden platforma giriş yapamadığını bildirdi. Kısa sürede artan hata raporları, sorunun yaygın olduğunu gösterirken şirketten resmi bir açıklama gelmedi.
X (eski adıyla Twitter), 22 Ocak 2026 Perşembe akşamı Türkiye saatiyle saat 20.00’den sonra erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Kullanıcılar, akışın yenilenmemesi, oturum açma ekranında takılma ve bağlantı zaman aşımı uyarılarıyla karşılaştı. Sorunun yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığı, farklı ülkelerde de benzer şikâyetlerin paylaşıldığı görüldü.
Türkiye’de hata bildirimleri arttı
Dijital hizmetlerdeki anlık kesintileri izleyen Downdetector verilerine göre, X’e yönelik hata raporları kısa sürede belirgin şekilde yükseldi. Türkiye’den gelen bildirimlerin özellikle 20.20 sularında yoğunlaştığı, rapor sayısının hızla yüzlerce seviyesine ulaştığı kaydedildi.
Mobil ve web erişiminde eş zamanlı sorun
Kullanıcı geri dönüşleri, problemin yalnızca tek bir platformla sınırlı olmadığını ortaya koydu. iOS ve Android uygulamalarının yanı sıra masaüstü web sürümünde de erişim güçlükleri yaşandı. Bazı kullanıcılar ana sayfanın hiç yüklenmediğini belirtirken, bazıları da hesaplarına giriş yapamadığını aktardı.
Resmi açıklama henüz yok
Kesintinin ardından gözler X yönetimine çevrilirken, sorunun nedenine ya da ne zaman giderileceğine ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Yaşanan erişim probleminin geçici mi yoksa daha geniş kapsamlı bir teknik aksaklığın sonucu mu olduğu ise belirsizliğini koruyor.