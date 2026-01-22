UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. TRT 1 canlı yayınında futbolseverler ile buluşacak dev mücadele şifresiz canlı olarak izlenebilecek. Avrupa'daki serüvenini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, İngiliz ekibi Aston Villa karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma TRT ve Tabii Spor kanalı üzerinden naklen yayınlanacak. İlk 11'lerin belli olduğu Fenerbahçe-Aston Villa maçına dair son dakika gelişmeleri ve TRT 1 canlı yayın izleme ekranı sayfamızda.
İlk 11'ler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe ile İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Chobani
Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida (Portekiz)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Duran
Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Sancho, Tielemans, Bogarde, Buendia, Rogers, Watkins
Fenerbahçe - Aston Villa maçı istatistikler
Ligde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor. İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor. 15 puanı bulunan İngiliz ekibi, ilk 6 haftada en fazla puan toplayan 3 takımdan birisi durumunda.
Fenerbahçe'de 2 eksik
Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesinde sol bekte forma giyen Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakatlıkları bulunuyor. Bir süredir sakatlığı bulunan Edson Alvarez ise takıma döndü.
Devre arası transfer döneminde kadroya dahi edilen Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok kadroda yer alamayacak. Öte yandan, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Youssef En-Nesyri de takıma dahil oldu.
Jhon Duran'ın cezası kaldırıldı
Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran, Aston Villa karşısında takımdaki yerini alabilecek.
Ferencvaros ile iç sahada oynanan mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrasında 2 maç ceza alan Duran'ın cezası, yapılan itirazın ardından 1 maça düşürüldü.
Norveç'te oynanan Brann karşılaşmasında cezası nedeniyle oynamayan Duran, yarın Aston Villa maçında forma giyebilecek.
Gözler Talisca'da
Fenerbahçe'de takımın en formda isimlerinden olan Anderson Talisca, Aston Villa karşısında da teknik direktör Tedesco'nun önemli kozlarından biri olacak.
Brezilyalı futbolcu forma giydiği son 5 resmi mücadelede 9 kez fileleri havalandırmayı başardı. Anderson Talisca, bu sezon 28 resmi maçta oynarken 17 kez gol sevinci yaşadı.
Bu sezon evinde kaybetmedi
Fenerbahçe, bu sezon sahasında çıktığı Avrupa maçlarında mağlubiyet yaşamadı.
İç sahada bu sezonki ilk maçında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u 5-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-offunda ise Benfica'yla golsüz berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında sahasında şu ana kadar 3 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Taraftarının önünde Nice ve Stuttgart'ı yenen sarı-lacivertliler, Ferencvaros ile berabere kaldı.
Maçın hakemi Godinho
Kadıköy, Türk bayraklarıyla donatıldı
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında Aston Villa’yı konuk edeceği maç öncesi tribünler Türk bayraklarıyla donatıldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa’yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak. Bu mücadele öncesinde sarı-lacivertli yönetim, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’ndaki tribünleri Türk bayraklarıyla süsledi.