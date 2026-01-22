Fenerbahçe Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Aston Villa maçı şifresiz kanalda mı?

Fenerbahçe Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? soruları futbolseverlerin gündeminde. UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında bu akşam Fenerbahçe İngiliz ekibi Aston Villa'yı sahasında ağırlayacak. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki zorlu mücadelesini canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi kanalda, saat kaçta ve maç şifresiz kanalda mı? sorularına yanıt arıyor. Karşılaşma öncesinde maçın yayın bilgileri açıklandı. Türk bayraklarıyla donatılan Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak mücadelede takımların ilk 11'leri de netleşiyor. İşte Fenerbahçe-Aston Villa maçı kanal bilgileri ve maçtan notlar.
Fenerbahçe Aston Villa maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Aston Villa'yı konuk edecek. Lig'de 6 maçın ardından 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe 11 puanla, 12. sırada yer alıyor. Fenerbahçe-Aston Villa karşılaşmasının şifresiz kanalda mı yayınlanacağı konusu merak edilirken, resmi yayın bilgileri de belli oldu. Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi son durum ve istatistik verileri sayfamızda yer alıyor.
Fenerbahçe-Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz kanalda mı?
UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında 22 Ocak akşamı saat 20.45'te Fenerbahçe sahasında Aston Villa ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen şifresiz olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin konuğu Aston Villa
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında bu akşam İngiliz ekibi Aston Villa’yı konuk edecek.
UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe, 22 Ocak saat 20.45’te Aston Villa ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu organizasyonda oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puanla 12. sırada bulunuyor. Bordo-mavililer ise 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle 15 puan topladı ve averajla 3. sırada yer alıyor. Tedesco’nun öğrencileri Avrupa Ligi’nde son olarak Brann ile oynarken rakibini 4-0 yendi.
3. randevu
Fenerbahçe ile Aston Villa, 49 yıl sonra bir resmi maçta mücadele edecek. İki ekip ilk olarak 1977-1978 sezonunda o dönemki adıyla UEFA Kupası 1. Tur’da eşleşti. İngiliz ekibi iki maçı da kazanarak üst tura yükseldi. Taraflar yarın oynayacakları müsabakayla 3. kez karşılaşacak.
Avrupa kupalarında 297. maç
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bu akşam oynayacağı mücadeleyle birlikte 297. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 117 galibiyet alırken, 64 maçta da berabere kaldı, 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 406 gol gönderirken, kalesinde ise 417 gol gördü.
Kupa 2’de 155. maç
Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 154 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 67 galibiyet, 40 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 217 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 192 gole engel olamadı.
İngiliz takımları ile 21. kez
Fenerbahçe, bugüne kadar İngiltere temsilcileri ile 20 kez kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler en fazla 7 kez ile Manchester United’a rakip oldu. Arsenal ile 6 maç yapan Kanarya; Manchester City, Chelsea, Aston Villa ile ikişer, Newcastle United ile 1 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler geride kalan 20 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.
Jhon Duran forma giyebilecek
Sarı-lacivertlilerin 5. haftada oynadığı Ferencvaros mücadelesinin son dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gören Jhon Duran, UEFA’dan 2 maç men cezası almıştı. Brann karşısında kadroda olamayan Kolombiyalı forvetin, cezası 1 maça indirildi. 21 yaşındaki futbolcu görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Jhon Duran, Avrupa Ligi’nde Stuttgart, Viktoria Plzen ve Ferencvaros’a karşı toplam 63 dakika süre aldı.
Aston Villa, Premier Lig’de 3. sırada
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, İngiltere Premier Lig’de oynadığı 22 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 43 puan topladı. Ligde aynı puana sahip Manchester City’nin gerisinde averajla 3. sırada yer alıyor. Sezona kötü başlayan ve ilk 5 maçta sadece 3 puan toplayan takım, sonrasında yükselişe geçti. Aston Villa, ligin 11-18. haftalar arasında 8 maçlık galibiyet serisi de yakaladı. Bordo-mavililer, ligde son maçında evinde Everton’a 1-0 mağlup oldu.
Aston Villa, 22 maçta rakip filelere 33 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.
Kadıköy, Türk bayraklarıyla donatıldı
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında Aston Villa’yı konuk edeceği maç öncesi tribünler Türk bayraklarıyla donatıldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa’yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.
Bu mücadele öncesinde sarı-lacivertli yönetim, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’ndaki tribünleri Türk bayraklarıyla süsledi.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail, Fred, Asensio, Talisca, Kerem, Duran.
Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Lindelöf, Digne, Bogarde, Tielemans, Guessand, Rogers, Buendia, Watkins.