Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi puanı kaç, kaçıncı sırda? Aston Villa'nın kaç puanı var? İşte Fenerbahçe güncel Avrupa puanı

21:3122/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi’nde 7. hafta oynanırken Türkiye’yi temsil eden Fenerbahçe, sahasında Aston Villa karşısına çıkıyor. Kritik maç öncesinde sarı-lacivertlilerin puan tablosundaki yeri netleşti. 22 Ocak 2026 itibarıyla Fenerbahçe, 11 puanla ilk 24 içinde yer alarak Avrupa yolculuğunu sürdürüyor. Gözler, maçların tamamlanmasıyla oluşacak güncel sıralamada.

UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Fenerbahçe, 7. hafta karşılaşmaları öncesinde puan tablosundaki konumuyla gündemde. Sarı-lacivertliler, 22 Ocak 2026 itibarıyla topladığı puanlarla ilk 24 içinde yer alırken, bu akşam oynanacak Aston Villa mücadelesi hem sıralama hem de Avrupa yolculuğu açısından belirleyici bir sınav niteliği taşıyor.

Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada?


UEFA Avrupa Ligi’nin grup aşamasında 7. hafta heyecanı yaşanırken, UEFA Avrupa Ligi puan tablosu yakından izleniyor. İstanbul’da oynanan Aston Villa mücadelesi öncesinde Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 12. basamakta bulunuyor. Bu konum, sarı-lacivertlilerin üst tura kalma hedefi açısından kritik önem taşıyor.

Avrupa arenasında Fenerbahçe’nin konumu


Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden Fenerbahçe, oynadığı maçlarda aldığı sonuçlarla orta sıralarda yer aldı. Üst sıralarla puan farkının sınırlı olması, 7. hafta maçlarının ardından tabloyun hızla değişebileceğine işaret ediyor. Karşılaşmalar tamamlandıkça sıralamanın yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Güncel UEFA Avrupa Ligi puan durumu (22 Ocak 2026)


Lyon – 15 puan


Midtjylland – 15 puan


Aston Villa – 15 puan


Real Betis – 14 puan


SC Freiburg – 14 puan


Ferencváros – 14 puan


Braga – 13 puan


Porto – 13 puan


VfB Stuttgart – 12 puan


Roma – 12 puan


Nottingham Forest – 11 puan


Fenerbahçe – 11 puan


Bologna – 11 puan


Viktoria Plzeň – 10 puan


Panathinaikos – 10 puan


Genk – 10 puan


Crvena Zvezda – 10 puan


PAOK – 9 puan


Celta Vigo – 9 puan


LOSC Lille – 9 puan


Young Boys – 9 puan


Brann – 8 puan


Ludogorets – 7 puan


Celtic – 7 puan


Not: Karşılaşmalar devam ettiği için puan tablosu maçların tamamlanmasının ardından güncellenecek.

