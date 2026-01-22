Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi puanı kaç, kaçıncı sırda? Aston Villa'nın kaç puanı var? İşte Fenerbahçe güncel Avrupa puanı

UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Fenerbahçe, 7. hafta karşılaşmaları öncesinde puan tablosundaki konumuyla gündemde. Sarı-lacivertliler, 22 Ocak 2026 itibarıyla topladığı puanlarla ilk 24 içinde yer alırken, bu akşam oynanacak Aston Villa mücadelesi hem sıralama hem de Avrupa yolculuğu açısından belirleyici bir sınav niteliği taşıyor.