Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi puanı kaç, kaçıncı sırda? Aston Villa'nın kaç puanı var? İşte Fenerbahçe güncel Avrupa puanı

UEFA Avrupa Ligi’nde 7. hafta oynanırken Türkiye’yi temsil eden Fenerbahçe, sahasında Aston Villa karşısına çıkıyor. Kritik maç öncesinde sarı-lacivertlilerin puan tablosundaki yeri netleşti. 22 Ocak 2026 itibarıyla Fenerbahçe, 11 puanla ilk 24 içinde yer alarak Avrupa yolculuğunu sürdürüyor. Gözler, maçların tamamlanmasıyla oluşacak güncel sıralamada.
UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Fenerbahçe, 7. hafta karşılaşmaları öncesinde puan tablosundaki konumuyla gündemde. Sarı-lacivertliler, 22 Ocak 2026 itibarıyla topladığı puanlarla ilk 24 içinde yer alırken, bu akşam oynanacak Aston Villa mücadelesi hem sıralama hem de Avrupa yolculuğu açısından belirleyici bir sınav niteliği taşıyor.
Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada?
UEFA Avrupa Ligi’nin grup aşamasında 7. hafta heyecanı yaşanırken, UEFA Avrupa Ligi puan tablosu yakından izleniyor. İstanbul’da oynanan Aston Villa mücadelesi öncesinde Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 12. basamakta bulunuyor. Bu konum, sarı-lacivertlilerin üst tura kalma hedefi açısından kritik önem taşıyor.
Avrupa arenasında Fenerbahçe’nin konumu
Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden Fenerbahçe, oynadığı maçlarda aldığı sonuçlarla orta sıralarda yer aldı. Üst sıralarla puan farkının sınırlı olması, 7. hafta maçlarının ardından tabloyun hızla değişebileceğine işaret ediyor. Karşılaşmalar tamamlandıkça sıralamanın yeniden şekillenmesi bekleniyor.
Güncel UEFA Avrupa Ligi puan durumu (22 Ocak 2026)
Lyon – 15 puan
Midtjylland – 15 puan
Aston Villa – 15 puan
Real Betis – 14 puan
SC Freiburg – 14 puan
Ferencváros – 14 puan
Braga – 13 puan
Porto – 13 puan
VfB Stuttgart – 12 puan
Roma – 12 puan
Nottingham Forest – 11 puan
Fenerbahçe – 11 puan
Bologna – 11 puan
Viktoria Plzeň – 10 puan
Panathinaikos – 10 puan
Genk – 10 puan
Crvena Zvezda – 10 puan
PAOK – 9 puan
Celta Vigo – 9 puan
LOSC Lille – 9 puan
Young Boys – 9 puan
Brann – 8 puan
Ludogorets – 7 puan
Celtic – 7 puan
Not: Karşılaşmalar devam ettiği için puan tablosu maçların tamamlanmasının ardından güncellenecek.