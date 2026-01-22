ABD Suriye’deki tüm askerlerini geri çekmeyi planlıyor

ABD’nin, terör örgütü PKK/YPG bağlantılı unsurların sahada güç kaybetmesi ve Şam yönetiminin kuzeydoğuda kontrolü yeniden sağlama girişimleri sonrası Suriye’deki Amerikan askerlerini tamamen çekme seçeneğini değerlendirdiği bildirildi.
ABD basınına konuşan yetkililere göre, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu konumundaki YPG'nin hükümet güçleriyle yaşadığı çatışmalar sonrası ciddi bir zayıflama sürecine girmesi, Pentagon’da Suriye’de asker bulundurmanın stratejik faydasını yeniden tartışmaya açtı.
"ABD askerlerini geri çekmeyi ciddi biçimde ele alıyor"
Yetkililer, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın ülkenin kuzeydoğusunda kontrolü, ABD destekli PKK bağlantılı YPG'li teröristlerden geri almaya yönelik adımlar atmasının Vaşington’daki değerlendirmeleri hızlandırdığını belirtti. Bu gelişmeler üzerine ABD’nin, Suriye’de konuşlu Amerikan birliklerini tamamen geri çekmeyi ciddi biçimde ele aldığı ifade edildi.