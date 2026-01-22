Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD Suriye’deki tüm askerlerini geri çekmeyi planlıyor

ABD Suriye’deki tüm askerlerini geri çekmeyi planlıyor

22:2022/01/2026, Perşembe
G: 22/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
ABD’nin, terör örgütü PKK'nın güç kaybetmesi sonrası Suriye’de konuşlu Amerikan birliklerini tamamen geri çekmeyi ciddi biçimde ele aldığı ifade edildi.
ABD’nin, terör örgütü PKK'nın güç kaybetmesi sonrası Suriye’de konuşlu Amerikan birliklerini tamamen geri çekmeyi ciddi biçimde ele aldığı ifade edildi.

ABD’nin, terör örgütü PKK/YPG bağlantılı unsurların sahada güç kaybetmesi ve Şam yönetiminin kuzeydoğuda kontrolü yeniden sağlama girişimleri sonrası Suriye’deki Amerikan askerlerini tamamen çekme seçeneğini değerlendirdiği bildirildi.

ABD yönetiminin, Suriye’deki tüm askerlerini geri çekme seçeneğini masaya aldığı bildirildi.

ABD basınına konuşan yetkililere göre, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu konumundaki YPG'nin hükümet güçleriyle yaşadığı çatışmalar sonrası ciddi bir zayıflama sürecine girmesi, Pentagon’da Suriye’de asker bulundurmanın stratejik faydasını yeniden tartışmaya açtı.

"ABD askerlerini geri çekmeyi ciddi biçimde ele alıyor"

Yetkililer, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın ülkenin kuzeydoğusunda kontrolü, ABD destekli PKK bağlantılı YPG'li teröristlerden geri almaya yönelik adımlar atmasının Vaşington’daki değerlendirmeleri hızlandırdığını belirtti. Bu gelişmeler üzerine ABD’nin, Suriye’de konuşlu Amerikan birliklerini tamamen geri çekmeyi ciddi biçimde ele aldığı ifade edildi.



#ABD
#Suriye
#Ordu
#Asker
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli promosyonu 2026 Ocak güncel tutarları: Bankalar ne kadar maaş ödemesi yapıyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar