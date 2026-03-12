AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 AÖL sınav saatleri ve oturum takvimi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için tarih ve saatler netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre sınavlar 14–15 Mart 2026 tarihlerinde üç oturum halinde yapılacak. Türkiye genelinde gerçekleştirilecek sınavlarda öğrenciler her dersten 10 soruluk testlerle değerlendirilecek. Her oturum için adaylara 100 dakika süre tanınacak.

AÖL 2. dönem sınav tarihleri ve saatleri

AÖL sınav takvimine göre ilk iki oturum 14 Mart Cumartesi günü yapılacak. İlk oturum saat 10.00’da, ikinci oturum ise aynı gün saat 14.00’te başlayacak. Üçüncü ve son oturum ise 15 Mart 2026 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Sınavlar Türkiye saati esas alınarak uygulanacak.

Sınava giriş için gerekli belgeler

Sınavlara katılacak adayların fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesi bulundurması gerekiyor. Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerliliği devam eden pasaport sınav için kabul edilen belgeler arasında yer alıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ise KKTC kimlik kartıyla sınava girebilecek.

AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?