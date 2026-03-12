Bayram Tatili Takvimi Netleşti! Arefe Ne Zaman? Hangi Güne Denk Geliyor? Bayram Tatili 9 Gün Tatil Olacak Mı?

Ramazan ayının sonuna yaklaşırken gözler "Arefe ne zaman?" sorusuna çevrildi. Bu yıl 19 Mart Perşembe gününe denk gelen Arefe günü ile başlayacak olan süreçte, tatilin hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor. İşte 2026 Ramazan Bayramı tarihleri ve planlarınızı değiştirecek o takvim!
Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişi 2026 arefe günü, Ramazan Bayramı tarihleri ve resmi tatil takvimini araştırmaya başladı. Dini günler takvimine göre 2026 yılında Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Bayramın ilk günü ise 20 Mart Cuma günü başlayacak.
Ramazan Bayramı 2026 hangi gün başlıyor, 9 gün mü olacak?
2026 yılı Ramazan Bayramı mart ayına denk geliyor. Bayramın ilk günü 20 Mart Cuma günü kutlanacak. Üç gün süren bayram takvimi şu şekilde olacak:
Arefe günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Bayramın 1. günü: 20 Mart 2026 Cuma
Bayramın 2. günü: 21 Mart 2026 Cumartesi
Bayramın 3. günü: 22 Mart 2026 Pazar
Bu takvime göre bayram tatili, arefe günüyle birlikte toplam 3,5 gün sürecek.
Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?
Türkiye’de bayram arifeleri resmi takvimde yarım gün tatil olarak kabul ediliyor. 19 Mart 2026 Perşembe günü kamu kurumlarında mesai öğlene kadar devam edecek, öğleden sonra ise kurumlar kapalı olacak.
Bu nedenle bankalar, nüfus müdürlükleri, belediyeler, kaymakamlıklar, okullar, üniversiteler ve sağlık ocakları öğleden sonra hizmet vermeyecek. Bayram öncesinde resmi işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşların işlemlerini arefe günü öğle saatlerinden önce gerçekleştirmeleri gerekiyor.
Arefe gününün anlamı ve önemi
Arefe, İslam dünyasında Ramazan ve Kurban bayramlarından bir gün önce idrak edilen özel bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Müslümanlar bu günü genellikle bayram hazırlıkları, kabir ziyaretleri ve ibadetlerle geçiriyor.
İslam kaynaklarında arefe gününün faziletine dikkat çekilir. Rivayetlere göre Peygamber Efendimiz, arefe gününde tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yılın günahlarına kefaret olabileceğini ifade etmiştir. Bu nedenle birçok Müslüman için arefe günü hem ibadet hem de bayram hazırlıkları açısından önemli bir gün olarak görülüyor.
2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
15 Ocak 2026 Miraç Kandili (Hicri 1447 Recep - 26)
2 Şubat 2026 Berat Kandili (Hicri 1447 - Şaban 14)
19 Şubat 2026 Ramazan Başlangıcı (Hicri 1447 - 1 Ramazan)
16 Mart 2026 Kadir Gecesi (Hicri 1447 - Ramazan 26)
19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe (Hicri 1447- 29 Ramazan)
20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün (Hicri 1447 - 1 Şevval)
21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün (Hicri 1447 - 2 Şevval)
22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün (Hicri 1447 - 3 Şevval)
26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe (Hicri 1447 - 9 Zilhicce)
27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün (Hicri 1447 - 10 Zilhicce)
28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün (Hicri 1447 - 11 Zilhicce)
29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün (Hicri 1447 - 12 Zilhicce)
30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün (Hicri 1447 - 13 Zilhicce)
16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı (Hicri 1448 - 1 Muharrem)
24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili (Hicri 1448 - 11 R.evvel)
10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç (Hicri 1448 - 1 Recep)
10 Aralık 2026 Regaip Kandili (Hicri 1448 - 1 Recep)