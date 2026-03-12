Süleyman Soylu'dan Özel'e 'dosya' yanıtı: İngiliz Özgür iftiraya devam ediyor

"Allah’tan korkmazlar, kuldan utanmazlar, güya muhafazakarlar, güya alnı secdeye değenler ecdadın emaneti camiyi temizleteceğim diye yarım milyarlık yolsuzluk yapmışlar. İşte burada kitap, adı ‘Hesap.’ Ama bunun hesabı verilsin, hesabı sorulsun diye 2019’da belgeler hazırlandı, dosya hazırlandı. Savcılığa yollanmak üzere harekete geçildi. O günün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hırsızların imdadına yetişti."