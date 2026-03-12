Süleyman Soylu'dan Özel'e 'dosya' yanıtı: İngiliz Özgür iftiraya devam ediyor

Süleyman Soylu, Özgür Özel'in kendisi hakkındaki iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı döneminde 'yolsuzluk dosyalarını engellediği' iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e X hesabından yanıt verdi. Geçtiğimiz aylarda katıldığı ve iddiaları yalanladığı canlı yayının videosunu paylaşan Soylu, "Yüzyılın yolsuzluğunun ve hırsızlığının sanığının Silivri’de kaldığı odanın maketinden türbe yapan İngiliz Özgür yine iftiraya devam ediyor." dedi. "TV yayını gece olunca arkadaşın izlememesi, anlamaması normal." diyen Soylu, "Malum Promil Problemi…" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Özgür Özel, dün Pendik'te düzenlediği mitingde eski İçişleri Bakanı, AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu'yu hedef aldı.
Eline aldığı bir kitabı kaynak gösteren Özel,
"Allah’tan korkmazlar, kuldan utanmazlar, güya muhafazakarlar, güya alnı secdeye değenler ecdadın emaneti camiyi temizleteceğim diye yarım milyarlık yolsuzluk yapmışlar. İşte burada kitap, adı ‘Hesap.’ Ama bunun hesabı verilsin, hesabı sorulsun diye 2019’da belgeler hazırlandı, dosya hazırlandı. Savcılığa yollanmak üzere harekete geçildi. O günün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hırsızların imdadına yetişti."
iddiasında bulundu.
Soylu'nun dosyayı aldıktan sonra bir arpa boyu bile yol gidilmediğini söyleyen Özel'e yanıt gecikmedi.
"İngiliz Özgür iftiraya devam ediyor"
Soylu, Özel'in iddialarına ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda,
"Yüzyılın yolsuzluğunun ve hırsızlığının sanığının Silivri’de kaldığı odanın maketinden türbe yapan İngiliz Özgür yine iftiraya devam ediyor"
ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin bir çadır devleti olmadığını vurgulayan Soylu,
"İçişleri Bakanlığı herhangi bir soruşturmanın yargılama mercii de değildir. Tüm soruşturmaları yargıya açıktır.
" dedi.
Canlı yayındaki cevabını paylaşıp yüklendi: TV yayını gece olunca arkadaşın izlememesi normal
Paylaşımında aylar önce bir TV kanalında iddialara yanıt verdiği anlara dair görüntüleri de ekleyen Soylu,
"TV yayını gece olunca arkadaşın izlememesi, anlamaması normal. Malum Promil Problemi…"
ifadelerini kullandı.
