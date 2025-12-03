Yeni Şafak
Süleyman Soylu'dan Barzani'nin 'Bahçeli' açıklamasına sert tepki: Bölgesel barışa kurulan bir tezgah

Hüseyin Berk
00:463/12/2025, Çarşamba
Süleyman Soylu, Barzani Ofisi'nin densiz açıklamasının düzeltilmesi gerektiğini söyledi.
Süleyman Soylu, Barzani Ofisi'nin densiz açıklamasının düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alan Irak Kürdistan Demokrat Partisi’nin lideri Mesud Barzani adına yapılan açıklamaya sert çıktı. "Söylenen hadsiz sözler, ülkemize, milli beraberliğimize ve bölgesel barışımıza kurulan bir tezgahtır." diyen Soylu, "Bu densiz açıklamayı yapanlar derhal düzeltmelidir." ifadelerini kullandı.

Irnak’ta “4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu” gerçekleştirildi.

Irak Kürdistan Demokrat Partisi’nin lideri Mesud Barzani, etkinliğe uzun namlulu silahlarla donatılmış korumaları eşliğinde katıldı.

Bu görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırarak tartışmalara neden oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuya sert tepki göstermiş ve “Yabancı üniformalı askerlerin ortalıkta dolaşması tam bir rezalettir” ifadelerini kullanmıştı.

Barzani’nin Ofisi ise Bahçeli’nin sözlerine karşılık verdi ve yayımladığı açıklamada, “Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmi terk ettiğini düşünüyorduk” dedi.

Yapılan bu açıklamaya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bahçeli'ye yönelik saygısızlık kabul edilemez. Bu üslup terörsüz bölgeye sabotaj" tepkisini gösterdi.

Bahçeli'yi hedef alan açıklamaya bir tepki de AK Parti İstanbul Milletvekili, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

"Bölgesel barışa kurulan bir tezgah"

"Devlet Bey büyüğümüzdür. Söylenen hadsiz sözler, ülkemize, milli beraberliğimize ve bölgesel barışımıza kurulan bir tezgahtır. Farkındayız…"
diyen Soylu,
"Terörsüz Türkiye’nin adım adım ilerlemesinden rahatsız olanlar, son kozlarını oynuyorlar."
ifadelerini kullandı.

"Bu densiz açıklamayı yapanlar derhal düzeltmelidir"

Paylaşımının devamında, "Biz; Sayın Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bahçeli’ye ve ortaya koydukları iradeye sonuna kadar güveniyoruz." ifadelerine yer veren Soylu, şunları dile getirdi:

"Bu coğrafyanın huzurunu; yıllarca kuklalar ve kuklacılarla bozanlar, sürekli istikrarsızlaştıran, karıştıran ve kardeş kavgalarından beslenenler değil; bu coğrafyanın kadim değerlerine sahip olan bu milletin evlatları sağlayacaktır. Safımız belli! Bu densiz açıklamayı yapanlar derhal düzeltmelidir."

