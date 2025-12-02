AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak KDP lideri Mesut Barzani'nin uzun namlulu silah taşıyan korumalarıyla Şırnak’ta sempozyuma katılmasının nahoş bir görüntü olduğunu söyledi ve İçişleri Bakanlığının soruşturma başlattığını açıkladı. Barzani'nin MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alan sözlerine de tepki gösteren Çelik, "Bahçeli'ye saygısızlık kabul edilemez. Bu üslup terörsüz bölgeye sabotaj" ifadelerini kullandı.
Şırnak'ta "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu" düzenlendi.
Irak KDP lideri Mesud Barzani, etkinliğe uzun namlulu silah taşıyan korumalarıyla katıldı.
Söz konusu görüntüler kamuoyunda tartışmalara yol açtı.
İçişleri'nden Barzani'nin Şırnak ziyaretine soruşturma
"Bahçeli'ye saygısızlık kabul edilemez"
"Bahçeli’nin eleştirisi Barzani’nin şahsına değil, güvenlik görevlilerinin görüntülerine yöneliktir.
Barzani’nin misafir olarak ülkemize gelmesine rağmen sempozyumda abartılı şekilde öne çıkarılması ve yabancı üniformalı askerlerin silahlı biçimde dolaşması kabul edilemez.
Asıl sorun, açıklamayı yapan sözcünün eleştiriyi çarpıtıp provokatif ve kötü bir dil kullanmasıdır."