İçişleri'nden Barzani'nin Şırnak ziyaretine soruşturma

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
21:172/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
Ömer Çelik, Barzani'nin Şırnak ziyareti sonrası yaptığı açıklamaların terörsüz bölgeyi sabote ettiğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak KDP lideri Mesut Barzani'nin uzun namlulu silah taşıyan korumalarıyla Şırnak’ta sempozyuma katılmasının nahoş bir görüntü olduğunu söyledi ve İçişleri Bakanlığının soruşturma başlattığını açıkladı. Barzani'nin MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alan sözlerine de tepki gösteren Çelik, "Bahçeli'ye saygısızlık kabul edilemez. Bu üslup terörsüz bölgeye sabotaj" ifadelerini kullandı.

Şırnak'ta "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu" düzenlendi.

Irak KDP lideri Mesud Barzani, etkinliğe uzun namlulu silah taşıyan korumalarıyla katıldı.

Söz konusu görüntüler kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de duruma tepki gösterip,
"Yabancı üniformalı askerlerin dolaşması tam bir rezalettir"
ifadelerini kullanmıştı.
Barzani’nin Ofisi, Bahçeli'nin açıklamalarını hedef alıp,
"Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk"
şeklinde bir duyuru yayınladı.

02 Aralık, Salı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk TV canlı yayınında, Irak KDP lideri Mesut Barzani'nin uzun namlulu silah taşıyan korumalarıyla Şırnak’ta sempozyuma katılmasının nahoş bir görüntü olduğunu söyledi ve İçişleri Bakanlığının soruşturma başlattığını açıkladı. Çelik,
"Türkiye onu koruyacak kudrete sahiptir"
dedi.

"Bahçeli'ye saygısızlık kabul edilemez"

Barzani'nin MHP lideri Bahçeli'yi hedef alan sözlerine de tepki gösteren Çelik,
"Bahçeli'ye yönelik saygısızlık kabul edilemez. Bu üslup terörsüz bölgeye sabotaj"
ifadelerini kullandı.
Çelik'in konuya ilişkin sözleri şöyle:

"Bahçeli’nin eleştirisi Barzani’nin şahsına değil, güvenlik görevlilerinin görüntülerine yöneliktir.

Barzani’nin misafir olarak ülkemize gelmesine rağmen sempozyumda abartılı şekilde öne çıkarılması ve yabancı üniformalı askerlerin silahlı biçimde dolaşması kabul edilemez.

Asıl sorun, açıklamayı yapan sözcünün eleştiriyi çarpıtıp provokatif ve kötü bir dil kullanmasıdır."

#Ömer Çelik
#Devlet Bahçeli
#Mesud Barzani
#Şırnak
