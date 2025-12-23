Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

TÜBA ve TÜBİTAK'ın kıymetli mensupları, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin şahsında ilim ve fikir dünyamıza önemli katkılar sunan ufkumuzu aydınlatan tün bilim insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Aday gösterilen çalışmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi ödül sahiplerin belirlenmesinde yoğun emek sarf eden hakemlerimize çok teşekkür ediyorum.

Ödül alan hocalarımızın görev yaptığı kurumlara baktığımızda hemen her bölgemizin listede yer aldığını görüyoruz.

Kıymetli misafirler, bilim insanları şurası bir hakikat ki insan fıtrat icabı soran ve sorgulayan bir varlıktır. Bilmek anlamak ister. Bilimin en temel özelliği evrensel olmasıdır. Bilimde önde gelen ülkelerdeniz. Batıda kurulan ilk üniversiteler bizim eğitim metotlarımızın örnek alınmasıyla faaliyete başlamıştır.

Ecdadımızla daim aiftihar edecek geçmişe takılı kalmayacağız. Maziden aldığımız birikimi heybemizi daha da doldurarak yenileyerek ve güçlendirerek ileriye taşıyacağız. Bilgiye giden yolları sezgimizle vicdan ve merhametimizle inşa edeceğiz.

Bal, bal demekle ağız tadlanmazsa destek olmadan bilim ve teknoloji gelişmez. Hükümet olarak bilimsel faaliyetleri takip ediyor geliştirmek için gerekli destekleri veriyoruz.

Sadece TÜBİTAK bünyesindeki akademik arge destek programlarıyla son 23 yılda 36 bini aşkın projeye 153 milyar TL kaynak tahsis ettik. Bilim insanı destekleri kapsamında aynı dönemde 415 bin 119 bilim insanımıza 46,5 milyar TL destek sağladık.

Özel sektörde 28 bin 493 projeyi 134 milyar liralık güçlü bir kaynakla destekledik. Bilim kültürünü ülkemizin her köşesine yaymak amacıyla 2007’den bu yana 53 bin 394 projeye güncel rakamlarla 8,220 milyar liralık destek verdik.

Biz bilim insanlarımızın vatanına hizmet etme şevkine güveniyoruz.



