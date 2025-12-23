Futbolseverler, bugün birbirinden heyecan verici maçlarla ekran başına kilitlenecek. Süper Lig'in dev derbisi Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması için geri sayım hızla devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. İngiltere Lig Kupası Çeyrek Finali'nde ise Arsenal, Crystal Palace ile kozlarını paylaşacak. Ayrıca Afrika Uluslar Kupası ve Portekiz Liga'da da önemli mücadeleler sahne alacak. İşte 23 Aralık Salı günü oynanacak olan maçlar, futbolseverleri bekliyor.

2 /6 Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 15:00 Kocaelispor - Erzurumspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor 15:30 Demokratik Kongo - Benin CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

3 /6 16:45 Al Hussein - Ahal AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor HD 17:30 Konyaspor - Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor 18:00 Senegal - Botsvana CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

4 /6 19:00 Al Sadd - Al Ahli Dubai AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor HD 20:30 Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası ZTK ATV 20:30 Nijerya - Tanzanya CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

5 /6 21:15 Al Ittihad - Nasaf Qarshi AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2 23:00 Arsenal - Crystal Palace İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final Exxen