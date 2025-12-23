Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 23 Aralık Salı Ziraat Türkiye Kupası maç programı

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 23 Aralık Salı Ziraat Türkiye Kupası maç programı

10:3723/12/2025, Salı
Futbolseverler, bugün birbirinden heyecan verici maçlarla ekran başına kilitlenecek. Süper Lig'in dev derbisi Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması için geri sayım hızla devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. İngiltere Lig Kupası Çeyrek Finali'nde ise Arsenal, Crystal Palace ile kozlarını paylaşacak. Ayrıca Afrika Uluslar Kupası ve Portekiz Liga'da da önemli mücadeleler sahne alacak. İşte 23 Aralık Salı günü oynanacak olan maçlar, futbolseverleri bekliyor.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

15:00 Kocaelispor - Erzurumspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

15:30 Demokratik Kongo - Benin CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

16:45 Al Hussein - Ahal AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor HD

17:30 Konyaspor - Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

18:00 Senegal - Botsvana CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

19:00 Al Sadd - Al Ahli Dubai AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor HD

20:30 Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası ZTK ATV

20:30 Nijerya - Tanzanya CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

21:15 Al Ittihad - Nasaf Qarshi AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2

23:00 Arsenal - Crystal Palace İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final Exxen

23:00 Tunus - Uganda CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

23:45 Vitoria - Sporting Lisbon Portekiz Liga NOS Tivibu Spor 1

23:45 Guimaraes - Sporting Lisbon Portekiz Liga NOS S Sport Plus

#Ziraat Türkiye Kupası
#bugünkü maçlar
#Fenerbaçe
#Beşiktaş
