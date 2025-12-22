Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

23:1422/12/2025, Pazartesi
G: 23/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) ön değerlendirme sonuçları için tarihler belli oldu
BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) ön değerlendirme sonuçları için tarihler belli oldu

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) ön değerlendirme sonuçları, 27 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak. Bu sonuçlar, öğrencilerin bireysel değerlendirme aşamasına geçip geçemeyeceğini belirleyecek. Ön değerlendirme, genel zihinsel, resim ve müzik alanlarında yapılacak.

2025-2026 eğitim yılı için BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) başvuru süreci hızla ilerliyor. Ön değerlendirme sınavları 15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026 tarihleri arasında yapıldı. Bu aşamada, öğrencilerin genel zihinsel, resim ve müzik yetenekleri değerlendirildi. BİLSEM, bu uygulamaları Türkiye genelindeki illerdeki belirli merkezlerde gerçekleştirdi. Şimdi, ön değerlendirme sonuçları 27 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak. Bu tarihte, bireysel değerlendirme aşamasına katılmaya hak kazanan öğrenciler belirlenecek.


BİLSEM'in ön değerlendirme süreci

Ön değerlendirme sınavları, her bir yetenek alanı için farklı şekillerde yapıldı. Genel zihinsel yetenek alanındaki değerlendirmeler, RAM’larda (Rehberlik Araştırma Merkezi) yapılırken, resim ve müzik alanlarındaki değerlendirmeler BİLSEM’lerde gerçekleştirildi. Ancak, eğer BİLSEM’lerin ve RAM’ların fiziki koşulları yetersizse, bu süreç başka kurumlarda da gerçekleştirilebilecek. Bu aşamada öğrenciler, belirlenen tarihte uygulama merkezlerinde hazır bulunmak zorundaydı.


Bireysel değerlendirme aşaması

27 Şubat’ta açıklanacak sonuçlarla birlikte, bireysel değerlendirme için başvuru yapan öğrenciler, 6 Nisan - 19 Haziran 2026 tarihleri arasında belirli yetenek alanlarında daha kapsamlı bir değerlendirmeye alınacak. Bu süreçte öğrenciler, daha derinlemesine bir incelemeye tabi tutulacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin giriş belgeleri ise 30 Mart 2026 tarihinde e-Okul üzerinden yayımlanacak.


Kayıt süreci ve eğitim başlangıcı

BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, 3 Temmuz 2026 tarihinde duyurulacak. Kayıt işlemleri ise 27 Temmuz - 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler, öğrencilerin eğitim hayatlarında önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor.


Bu süreç boyunca öğrencilerin, belirtilen randevu saatlerine en fazla 15 dakika geç kalmaları durumunda değerlendirmeye alınacağı hatırlatıldı. Ancak bu süre aşıldığında, öğrencilerin başvuruları geçerli olmayacak.

#bilim ve sanat merkezleri
#bi̇lsem
#ön değerlendirme sonuçları
#meb
#e-okul
#2025-2026 eğitim yılı
#özel yetenekli öğrenci
#yetenek sınavı
#bireysel değerlendirme
#resim yetenek
#müzik yetenek
#rehberlik araştırma merkezi
#BİLSEM ön değerlendirme sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Oyun dünyasının acı kaybı: Call of Duty, Battlefield, Titanfall, StarWars hepsinin altında imzası vardı