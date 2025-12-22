BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

2025-2026 eğitim yılı için BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) başvuru süreci hızla ilerliyor. Ön değerlendirme sınavları 15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026 tarihleri arasında yapıldı. Bu aşamada, öğrencilerin genel zihinsel, resim ve müzik yetenekleri değerlendirildi. BİLSEM, bu uygulamaları Türkiye genelindeki illerdeki belirli merkezlerde gerçekleştirdi. Şimdi, ön değerlendirme sonuçları 27 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak. Bu tarihte, bireysel değerlendirme aşamasına katılmaya hak kazanan öğrenciler belirlenecek.





BİLSEM'in ön değerlendirme süreci

Ön değerlendirme sınavları, her bir yetenek alanı için farklı şekillerde yapıldı. Genel zihinsel yetenek alanındaki değerlendirmeler, RAM’larda (Rehberlik Araştırma Merkezi) yapılırken, resim ve müzik alanlarındaki değerlendirmeler BİLSEM’lerde gerçekleştirildi. Ancak, eğer BİLSEM’lerin ve RAM’ların fiziki koşulları yetersizse, bu süreç başka kurumlarda da gerçekleştirilebilecek. Bu aşamada öğrenciler, belirlenen tarihte uygulama merkezlerinde hazır bulunmak zorundaydı.





Bireysel değerlendirme aşaması

27 Şubat’ta açıklanacak sonuçlarla birlikte, bireysel değerlendirme için başvuru yapan öğrenciler, 6 Nisan - 19 Haziran 2026 tarihleri arasında belirli yetenek alanlarında daha kapsamlı bir değerlendirmeye alınacak. Bu süreçte öğrenciler, daha derinlemesine bir incelemeye tabi tutulacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin giriş belgeleri ise 30 Mart 2026 tarihinde e-Okul üzerinden yayımlanacak.





Kayıt süreci ve eğitim başlangıcı

BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, 3 Temmuz 2026 tarihinde duyurulacak. Kayıt işlemleri ise 27 Temmuz - 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler, öğrencilerin eğitim hayatlarında önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor.



