Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 17. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Eryaman Stadyumu'nda oynanan 7 gollü mücadeleden Trabzonspor, 4-3 mağlubiyetle ayrıldı.





Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Goutas, 31. dakikada Tongya, 52. dakikada Oğulcan Ülgün ve 58. dakikada Koita kaydetti.





Bordo-mavililerin gollerini 45+2, 50. dakikada Felipe Augusto (2) ve 67. dakikada Ernest Muçi (P) attı. Fatih Tekke'nin ekibi ligde 11 maç sonra mağlubiyet yaşadı.





Trabzonspor'da kaptan Stefan Savic 40. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.





Bu sonucun ardından Fırtına ilk yarıyı 35 puanla 3. sırada tamamladı. Gençlerbirliği ise 18 puanla 11. sıraya yükseldi.





GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Thalisson, Zuzek, Oğulcan Ülgün, Dele-Bashiru, Tongya, Göktan Gürpüz, Metehan Mimaroğlu, Koita.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif Boşluk, Ozan Tufan, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Sikan.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

5. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Göktan Gürpüz'ün sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Yunan stoper Goutas, ceza sahasında kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

31. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağdan ceza sahasına giren Oğulcan Ülgün'ün içeriye çevirdiği topu Tongya, yaptığı tek vuruşla filelere gönderdi: 2-0.

35. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortada Pereira ceza sahasında ayağıyla topu Koita'ya indirdi. Koita'nın penaltı noktasında verdiği kısa pasta Göktan Gürpüz'ün şutunu kaleci Onana, direğin dibinden çıkardı.





45+2. dakikada Pina'nın ceza sahasının sağından yaptığı ortada Augusto, altıpasta kafa vuruşuyla farkı 1'e indirdi: 2-1.

İKİNCİ YARI

50. dakikada Felipe Augusto yine sahnede! Ernest Muçi'nin sol ayakla yaptığı ortaya Augusto kafa vuruşunu yaptı ve eşitliği sağladı: 2-2.

52. dakikada Metehan Mimaroğlu şık çalımlarla son çizgiye inip arka direğe ortaladı. Gerilerden gelen Oğulcan kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.

58. dakikada serbest vuruşta Göktan kale alanı ön çizgisine doğru nefis bir orta kesti. İyi yükselen Koita kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 4-2.

68. dakikada Trabzonspor Ernest Muçi'nin penaltı golüyle farkı 1'e indirdi: 4-3.





MAÇTAN NOTLAR

- Muçi gollerine devam etti

Trabzonspor'un Arnavut orta saha oyuncusu Muçi, bordo-mavili formayla gollerine devam etti.





Penaltıdan takımının 3. golünü atan Muçi, üst üste 5. maçında da gol sevinci yaşadı. Son haftalarda performansıyla adından söz ettiren Muçi, bordo-mavili formayla Süper Lig'de 7 gol kaydetti.





- 5 gol kafa vuruşuyla

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında 7 golün 5'i kafa vuruşuyla atıldı. Başkent ekibinde Goutas, Oğulcan Ülgün ve Koita, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Trabzonspor'da da Augusto, fileleri iki kez kafa vuruşuyla havalandırdı.





- 7 gollü 4. maç

Süper Lig'de bu sezon 4. kez bir maçta 7 gol atıldı. Ligde daha önce Mısırlı.com Fatih Karagümrük-Trabzonspor (3-4), Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor (2-5) ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (2-5) maçlarında 7 gol atılmıştı.





Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında ise en son 2007 yılındaki karşılaşma 7 gollü geçmişti. 2007'de Gençlerbirliği'ni 4-3 yenen Trabzonspor, bu kez rakibine 4-3 mağlup oldu.





- Metin Diyadin dönemi galibiyetlerle başladı

Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin'in 3. döneminde ligdeki ilk maçında zorlu rakibi Trabzonspor'u mağlup etmeyi başardı.





Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Sipay Bodrum FK'yi 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen Gençlerbirliği, Trabzonspor galibiyeti sonrası Diyadin yönetiminde 2'de 2 yaptı.





- Evinde kazanmaya devam etti

Gençlerbirliği, Süper Lig'de evinde üst üste 3 maçını kazandı. Kırmızı-siyahlı ekip, TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyeti sonrası Eryaman Stadı'nda RAMS Başakşehir'i 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Trabzonspor'u da 4-3 mağlup etti.





Başkent ekibi, bu sezon bir maçta ilk kez 3'den fazla gol attı. Gençlerbirliği, 4 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk yarıyı 18 puanla 11. sırada bitirdi.





