Ankara'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı. 22 Aralık itibarıyla Ankara Sincan’da bazı mahallelerde su basıncında düşüş ve geçici kesintiler yaşanabilir. ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, kuraklık ve yoğun su kullanımı nedeniyle yaşanan bu durum, su arzının geçici olarak etkilenmesine yol açıyor Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte, 22 Aralık Pazartesi Ankara su kesintisi programı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

Ankara'da 22 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinde suların akmadığını gören vatandaşlar 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte ASKİ'nin raporuna göre, suların geleceği saati ve kesinti detaylarını haberimizde derledik.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) su kesintisi programını paylaştı: Arıza Tarihi: 21 Aralık 2025, 23:50 Tamir Tarihi: 22 Aralık 2025, 23:50 ASKİ ekipleri, suyun normale dönmesi için sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. Vatandaşlardan süreç boyunca anlayış ve destek bekleniyor.





Etkilenen Mahalleler

Alcı Mahallesi, Beyobası Mahallesi, Çokören Mahallesi, Maliköy Mahallesi ve Sincan’ın üst kot bölgeleri