Otomobil alacakları ilgilendiriyor: İkinci el araçta 6 ay 6 bin km şartı bitiyor mu? Yeni yılda kritik değişiklik

Yeni yılda tüketicileri ve otomotiv sektörünü ilgilendiren birçok düzenleme yürürlüğe giriyor. İkinci el araç satışında uygulanan 6 ay 6 bin kilometre şartı uzatılmazsa 2026 itibarıyla sona erecek. Noter harçlarından elektronik ticari deftere kadar birçok başlıkta yeni dönem başlıyor.





6 ay 6 bin kilometre şartı sona eriyor mu?

İkinci el motorlu taşıt satışlarında uygulanan 6 ay 6 bin kilometre şartı ile ilan kısıtlamaları, mevcut düzenleme uzatılmazsa yılbaşı itibarıyla sona erecek. Bu durumda ikinci el otomobil alım satımında yeni bir döneme girilecek. Sektör temsilcileri, kararın uzatılıp uzatılmayacağını yakından takip ediyor.





Araç satışlarında noter harcı değişiyor

Araç alım satım işlemlerinde noterde yapılan satış ve devirlerde, bin liradan az olmamak üzere, satış bedeli üzerinden nispi noter harcı alınacak. Harç tutarı, araç satış bedeline göre hesaplanacak.





Elektronik ticari defter zorunluluğu geliyor

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, 2026’dan itibaren kurulacak şirketlerde elektronik ticari defter sistemi zorunlu olacak. Şirketler: Pay defteri, Genel kurul toplantı ve müzakere defteri kayıtlarını elektronik ortamda tutacak.





Oyuncak denetimlerinde yeni aşama

İthalat aşamasındaki oyuncak denetimlerinde yeni kriterler uygulanacak. Oyuncak veya ambalaj üzerinde;

İmalatçı ve ithalatçı bilgileri

Ticari isim, marka ve adres

yer almazsa başvurular işaretleme eksikliği gerekçesiyle reddedilecek.





Prime esas kazanç üst sınırı yükseliyor

Asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, 9 kata çıkarılacak. Düzenleme yalnızca maaşı değil, iş sözleşmesi veya fiili çalışmaya dayalı ek ödemeleri de kapsayacak.





Büyükşehirlerde basit usulde eşit uygulama

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 1 Ocak 2026’dan itibaren:

13 büyükşehirde

Kalan 17 büyükşehirde mal alım satımı, otel ve lokanta gibi faaliyetler basit usul kapsamı dışında tutulacak. Böylece tüm büyükşehirlerde aynı işi yapanlar için eşit uygulama sağlanacak.





Yerli katkı oranında yeni rapor dönemi