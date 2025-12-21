2026 asgari ücret zammı için kritik takvim işlemeye başladı. İkinci toplantının ardından gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı üçüncü görüşmeye çevrilirken, kulislerde konuşulan rakamlar ve zam senaryoları milyonlarca çalışanın gündeminde. Peki üçüncü toplantı ne zaman yapılacak, masaya net bir rakam gelecek mi?
2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için yürütülen görüşmelerde takvim hızlandı. İkinci toplantının ardından gözler üçüncü buluşmaya çevrilirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayının son haftasında yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, toplantının tarih ve saatine ilişkin resmi duyuruyu önümüzdeki günlerde yapacak.
Üçüncü toplantı ne zaman?
Yetkililerden yapılan değerlendirmelere göre, üçüncü toplantının 22–26 Aralık tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Nihai kararın ise her yıl olduğu gibi aralık ayının son günlerinde açıklanması ve yeni ücretin 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Toplantının kesin günü ve saati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilecek.
Bakan Işıkhan’ın sendika temasları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürecin yalnızca masa toplantılarıyla sınırlı kalmadığını vurgulayarak, TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde Başkan Ergün Atalay ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, çalışanların alım gücünü koruyacak bir denge arayışının sürdüğü ifade edildi. Bakanlık, sendikaların görüşlerinin komisyona iletileceğini bildirdi.
HAK-İŞ görüşmesi ve komisyon süreci
Bakan Işıkhan, ikinci toplantı günü ayrıca HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile de görüştü. Sosyal diyalog vurgusu yapılan temaslarda, işçi tarafının önerilerinin kayıt altına alındığı ve rakamların henüz netleşmediği belirtildi. Bakanlık, sürecin yasal çerçeve içinde ilerlediğini ve komisyonun karar mercii olduğunu yineledi.
Masadaki zam ihtimalleri
Kulislerde, asgari ücret zammı için yüzde 20 ile yüzde 30’un üzerinde farklı oranlar tartışılıyor.
Yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 31 civarında şekillenmesi, zam oranlarının bu bantta değerlendirilmesine yol açıyor.
Bu oranlara göre net asgari ücretin 27 bin TL ile 30 bin TL aralığında belirlenebileceği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işverenlere yönelik “sorumluluk” çağrısı da beklentileri yukarı taşıyan başlıklar arasında yer alıyor.