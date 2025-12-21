Üçüncü toplantı ne zaman?

Yetkililerden yapılan değerlendirmelere göre, üçüncü toplantının 22–26 Aralık tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Nihai kararın ise her yıl olduğu gibi aralık ayının son günlerinde açıklanması ve yeni ücretin 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Toplantının kesin günü ve saati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilecek.