Halka arz olan şirketlere bir yenisi ekleniyor. Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. halka arz oluyor. Firma 25-26 Aralık 2025 tarihlerinde talep toplayacak. Peki, Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?
Arf Bio, 47 milyon adet pay ile halka arz sürecine hazırlanıyor ve talep toplama 25–26 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak. Halka arz fiyatı 19,50 TL olarak belirlendi ve işlem kodu ARFYE olacak. Halka arz edilecek paylarını yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcılara, geri kalan yüzde 50'si de yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Yurt içi bireysel yatırımcıları "eşit dağıtım" yöntemi uygulanacak. Peki Arf Bio Yenilenebilir Enerji kaç lot verecek?
Arf Bio Yenilenebilir Enerji halka arz ne zaman?
Arf Bio Yenilenebilir Enerji, 25-26 Aralık 2025 tarihlerinde talep toplayacak. Toplam 47 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğü 916 milyon TL olacak.
ARF Bio’nun izahnamesine göre fon kullanım dağılım planı şu şekilde:
- Yüzde 20-25 Finansal borçların ödenmesi
- Yüzde 20-25 Hammadde tedariki ve işletme sermayesi finansmanı
- Yüzde 20-25 Sera yatırımlarının finansmanı
- Yüzde 15-20 Mikro alg yatırımının finansmanı
- Yüzde 10-15 Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarının finansmanı.
Arf Bio Yenilenebilir Enerji kaç lot veriyor?
Firma toplamda 47 milyon lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle:
- 150 Bin katılım ~ 157 Lot (3061 TL)
- 250 Bin katılım ~ 94 Lot (1833 TL)
- 350 Bin katılım ~ 68 Lot (1326 TL)
- 500 Bin katılım ~ 47 Lot (916 TL)
- 700 Bin katılım ~ 34 Lot (663 TL)
- 1.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (429 TL)
- 1.6 Milyon katılım ~ 15 Lot (292 TL)
- 2.2 Milyon katılım ~ 11 Lot (214 TL).
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz hangi bankalarda var?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
T.O.M Katılım Bankası A.Ş
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Bank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Ziraat Dinamik Banka A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.