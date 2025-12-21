Halka arz olan şirketlere bir yenisi ekleniyor. Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. halka arz oluyor. Firma 25-26 Aralık 2025 tarihlerinde talep toplayacak. Peki, Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

1 /4 Arf Bio, 47 milyon adet pay ile halka arz sürecine hazırlanıyor ve talep toplama 25–26 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak. Halka arz fiyatı 19,50 TL olarak belirlendi ve işlem kodu ARFYE olacak. Halka arz edilecek paylarını yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcılara, geri kalan yüzde 50'si de yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Yurt içi bireysel yatırımcıları "eşit dağıtım" yöntemi uygulanacak. Peki Arf Bio Yenilenebilir Enerji kaç lot verecek?

2 /4 Arf Bio Yenilenebilir Enerji halka arz ne zaman? Arf Bio Yenilenebilir Enerji, 25-26 Aralık 2025 tarihlerinde talep toplayacak. Toplam 47 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğü 916 milyon TL olacak. ARF Bio’nun izahnamesine göre fon kullanım dağılım planı şu şekilde: - Yüzde 20-25 Finansal borçların ödenmesi - Yüzde 20-25 Hammadde tedariki ve işletme sermayesi finansmanı - Yüzde 20-25 Sera yatırımlarının finansmanı - Yüzde 15-20 Mikro alg yatırımının finansmanı - Yüzde 10-15 Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarının finansmanı.

3 /4 Arf Bio Yenilenebilir Enerji kaç lot veriyor? Firma toplamda 47 milyon lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle: - 150 Bin katılım ~ 157 Lot (3061 TL) - 250 Bin katılım ~ 94 Lot (1833 TL) - 350 Bin katılım ~ 68 Lot (1326 TL) - 500 Bin katılım ~ 47 Lot (916 TL) - 700 Bin katılım ~ 34 Lot (663 TL) - 1.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (429 TL) - 1.6 Milyon katılım ~ 15 Lot (292 TL) - 2.2 Milyon katılım ~ 11 Lot (214 TL).